Vazam a primeira sinopse de Deadpool 3 e preveem a data do primeiro trailer

A Marvel Studios está finalizando os últimos detalhes para o lançamento de Deadpool 3, que será no meio deste ano de 2024. Com as filmagens concluídas, como relataram Ryan Reynolds e Hugh Jackman em suas contas do Instagram, os fãs de filmes de super-heróis aguardam ansiosamente o primeiro trailer do filme.

No meio do desespero dos fãs, a página oficial da Marvel no Japão deixou escapar por engano a sinopse do filme. É um texto curto e parece não estar completo, mas revela informações suficientes para começar a ter uma ideia do que está por vir neste filme.

"O irresponsável herói Deadpool vai mudar a história do UCM junto com Wolverine...", diz a breve resenha da Marvel Japão, o que é suficiente para pensar que, além de abordar temas multiversais, possivelmente haverá um reset no Universo Cinematográfico da Marvel (MCU).

Possível trailer de Deadpool 3

Ainda não há uma data confirmada para o primeiro trailer de Deadpool 3. No entanto, uma vez concluída a filmagem, é possível que a equipe de pós-produção já tenha o teaser pronto.

Se for assim, as primeiras imagens podem aparecer em 11 de fevereiro de 2024. O que acontece nesse dia? É a edição do Super Bowl, evento em que muitas marcas usam para publicitar seus novos produtos.

Deadpool 3 é um dos grandes lançamentos para o cinema deste ano de 2024. A produção cinematográfica chegará às telas no meio do ano, mais especificamente em 26 de julho. Faz parte da saga multiverso dos Estúdios Marvel.