Shannen Doherty utiliza uma “infusão” para combater o câncer de mama estágio 4: “é um milagre para mim”

Shannen Doherty confessou um método bastante inovador e nunca antes ouvido para combater seu câncer. A atriz de Beverly Hills 90210 sofre de câncer de mama em estágio 4 e tem lutado contra ele desde 2015.

Uma infusão para tratamento

“Estou recebendo uma nova infusão contra o câncer e, depois de quatro tratamentos, realmente não vimos diferença alguma, e todos queriam que eu mudasse, mas eu pensei que vamos continuar com isso e ver”, disse Doherty em uma conversa com seu oncologista Amin Mirhadi durante um episódio de seu podcast Let’s Be Clear.

"Após o sexto ou sétimo tratamento, realmente vimos como a barreira hematoencefálica se rompia. Eu o chamo de milagre? Para mim, isso é um milagre neste momento. Foi como se eu jogasse os dados e dissesse: 'continuem em frente'", disse Doherty em seu podcast.

A atriz não deu detalhes da infusão

Embora não tenha mencionado exatamente sobre o que se trata a infusão, para a atriz é um passo extremamente positivo em seu tratamento para combater o câncer de mama.

Doherty afirma que o sucesso depende da fé: que "Deus intervenha e diga que vai me dar um respiro". A atriz ao longo dos anos tem compartilhado sua experiência e tudo o que passou para continuar lutando.

A Shannen, de 52 anos, foi diagnosticado com câncer de mama em 2015 e passou dois anos em tratamento, mas em 2017 anunciou sua remissão.

Câncer em estágio 4

Durante 2020, Doherty revelou que tinha câncer de mama pela segunda vez em estágio 4. Até 2023, o câncer avançou tanto que agora está em seu cérebro e ossos.

“Todos os dias são um presente e há tantas coisas novas em andamento que acredito que a esperança está sempre presente”, disse Doherty em seu podcast. “A única coisa que posso fazer é viver cada dia da maneira mais positiva possível e com muita esperança”.