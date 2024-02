Rolou! MC Bin Laden e Giovanna saem do quase e se beijam na festa do BBB 24

Aconteceu! Depois de dias só no selinho, MC Bin Laden e Giovanna se beijam durante a oitava festa do BBB24. O casal, que já demonstrava interesse em sair do selinho, finalmente deu seu primeiro beijão após muita conversa e incentivo de outros participantes.

Conforme publicado pelo Gshow, o brother iniciou uma conversa com Giovanna revelando estar em dúvida sobre as vontades da sister. Sem saber se ela queria ou não beijá-lo, ele foi direto: “Eu não sei o que você quer, tá ligado?”.

Por sua vez, Giovanna também foi direta ao afirmar que já falou para o funkeiro qual era a sua vontade.

Apesar disso, o casal ainda precisou do incentivo de outra pessoa para sair do quase. O beijão só rolou depois que Leidy Elin entrou no meio da conversa e incentivou os dois a se beijarem: “Vocês não vão casar, não tem nada disso”.

Depois disso, para a alegria dos demais brothers, os dois deram um beijão em meio a gritos e comemorações.

“Não quero formar casal”

A conversa entre Giovanna e MC Bin Laden vem de outras festas e, segundo a sister, sua opinião sobre casais na competição foi determinante para definir o destino dos dois no programa.

Para ela, formar um casal dentro do Big Brother Brasil pode acabar atrapalhando o jogo e misturando a visão e a estratégia dos participantes. Por causa disso, ela afirmou que “não negaria alguns carinhos”, mas que não desejava formar um casal no reality.

Porém, para acalmar as preocupações da sister, o funkeiro afirmou que tudo isso era apenas uma “questão de conversa”.

