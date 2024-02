Remake de Elas por Elas: 3 polêmicas para resolver até o final da novela

Desde que a troca de bebês foi revelada no remake de Elas por Elas, a novela da Globo passa por grandes reviravoltas, principalmente a família de Helena (Isabel Teixeira) e Jonas (Mateus Solano).

Mas, não são apenas esses personagens que passam por momentos difíceis na releitura da da trama das 18 horas. Confira abaixo quem ainda tem muitas questões para resolver até o último capítulo!

Enfermeira encrenqueira

Remake de Elas por Elas Remake de Elas por Elas: Míriam (Paula Cohen) sequestra Sérgio (Marcos Caruso) (Estevam Avellar/Globo)

Míriam (Paula Cohen) volta a ser o centro das atenções em Elas por Elas, tanto que Marcos (Luan Argollo) desconfia que a enfermeira da novela da Globo conheceu Bruno (Luan Argollo).

Ainda sem saber que está sendo investigada pelo rapaz, a cara de pau aproveita toda confusão gerada pela troca de bebês e sequestra Sérgio (Marcos Caruso).

Protagonistas com problemas

Remake de Elas por Elas Remake de Elas por Elas: Lígia (Paula Burlamaqui) ouve Natália (Mariana Santos) (Divulgação/Globo)

Natália (Mariana Santos) também passa por algumas reviravoltas no remake da Globo. Nos próximos capítulos da novela, a protagonista desabafa com Lígia (Paula Burlamaqui) sobre a morte do irmão gêmeo e ainda descobre que Marcos mentiu sobre estar matriculado no supletivo.

Lara e Carol resolvem questões

Remake de Elas por Elas Remake de Elas por Elas: Lara (Deborah Secco) conta com a ajuda de Mário (Lázaro Ramos) (Divulgação/Globo)

As protagonistas do remake de Elas por Elas também vivem momentos decisivos na novela. Em cenas futuras, a personagem de Deborah Secco consegue abrir o cofre secreto de Roberto (Cássio Gabus Mendes), com a ajuda de Mário (Lázaro Ramos). Já Carol (Karine Teles) faz uma denúncia contra Ulisses (Chao Chen) e exige que seu projeto retorne para seu comando.

O remake de Elas por Elas é escrito por Thereza Falcão e Alessandro Marson , que adaptaram a novela de sucesso desenvolvida por Cassiano Gabus Mendes, em 1982. O elenco atual conta com Deborah Secco, Késia Estácio, Isabel Teixeira, Thalita Carauta, Mariana Santos, Karine Teles, Maria Clara Spinelli e Lázaro Ramos, entre outros famosos.

