O ator que a Marvel planeja substituir Jonathan Majors é filho de uma lenda de Hollywood

O Universo Cinematográfico Marvel está em constante evolução, e o suposto próximo grande vilão, Kang o Conquistador, está no centro das expectativas. No entanto, problemas legais do ator Jonathan Majors levaram à decisão de procurar um substituto.

De acordo com as revelações do insider Daniel Richtman nas redes sociais, o renomado ator John David Washington está sendo considerado para o papel. Filho da lenda de Hollywood, Denzel Washington, John David Washington se destacou em filmes como "Tenet" e "The Creator", demonstrando sua versatilidade e habilidades de atuação.

O ator escolhido para dar vida a Kang

O potencial de Washington para encarnar Kang, o conquistador, o próximo grande antagonista da Marvel, tem gerado um considerável interesse entre os fãs. Kang, o conquistador, é um vilão intrigante que viajou por diferentes multiversos, enfrentando desafios e superando heróis icônicos da Marvel.

Seu ambicioso objetivo de conquistar realidades com a tecnologia que ele mesmo criou o torna um personagem central para o futuro do MCU. A decisão de afastar Jonathan Majors do projeto está relacionada a problemas legais que afetaram sua carreira. Majors foi considerado culpado de um crime menor e agressão, o que poderia levá-lo a enfrentar uma pena de até um ano de prisão.

A advogada de Majors expressou que o ator está ansioso para limpar seu nome, mas seu futuro na atuação está em espera até que a sentença seja proferida em 6 de fevereiro. No meio dessas controvérsias, a Marvel busca consolidar Kang, o conquistador.

Entrando no universo da Marvel

Com este personagem como o novo e formidável vilão, John David Washington emerge como uma opção intrigante para assumir este desafio, pois foi apenas com "The Creator" que o ator começou a se envolver em um estilo de cinema mais comercial e próximo aos filmes que a Marvel faz.

A escolha do ator se torna um componente crucial para o sucesso da trama e a recepção do público. Enquanto os fãs aguardam ansiosamente o próximo capítulo do MCU, espera-se que a escolha de John David Washington traga um novo nível de intensidade e emoção à narrativa.