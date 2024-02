Netflix: a impactante minissérie baseada em uma brutal história real que é verdadeiramente chocante

Não há dúvida de que a Netflix é um dos aplicativos mais usados quando se trata de streaming. E não é para menos, pois desde que surgiu na internet, foi pioneira e soube inovar de uma maneira única e incrível, o que hoje é algo tão comum como assistir a séries ou filmes.

A minissérie brutal que está causando sensações

Com mais de 2 décadas desde a sua fundação, a Netflix iniciou um legado poderoso, que cresce dia a dia através do seu impressionante repertório de produções. Desde minisséries baseadas em fatos reais, até filmes e documentários. Embora seja verdade que teve seus altos e baixos, o aplicativo de entretenimento se recuperou de todas as mudanças e da evidente guerra do streaming.

Atualmente, há várias produções que impressionam pelo seu grande conteúdo, mas poucas são baseadas em fatos reais. Dentro deste seleto grupo, existe uma que tem gerado muita discussão, apresentando uma história impactante.

No gigante do streaming, várias são as criações, tanto próprias como externas, que conseguiram se posicionar de maneira significativa. Um fator chave para isso é manter uma boa trama e talvez, em diferentes casos, certa realidade ao expô-la.

Brutal e baseada em fatos reais

Uma das minisséries mais populares e que atende a esses requisitos é ‘Alone’, uma proposta que está obtendo resultados positivos. Trata-se de um reality show de sobrevivência que apresenta dez participantes totalmente isolados, sem contato entre si e com recursos limitados na natureza selvagem. Seu objetivo é resistir e sobreviver em condições adversas e fortes.

Apesar de ter sido lançado há sete anos, ainda continua a atrair uma audiência respeitável, que se surpreende com a sua brutalidade. À medida que os eventos avançam, a tensão vai aumentando entre os participantes, que tentarão superar as situações terríveis.