Kim Kardashian se associa com Piqué? Em um vídeo revelador, o ex de Shakira conta tudo

Gerard Piqué voltou a ser tendência, nesta segunda-feira, 29 de janeiro, quando apareceu na capa da revista masculina, GQ México, devido à sua participação na King’s League no México. Sua imagem não foi do agrado de muitos, não apenas por seu passado com Shakira, mas também porque lembraram do momento em que ele se expressou de forma pejorativa sobre os latinos.

Na seção "Realmente eu" do meio de comunicação, o ex-jogador do FC Barcelona falou sobre seu negócio de sucesso, uma nova liga de futebol que ele criou junto com o criador de conteúdo espanhol, Ibai Llanos. Ele explicou que a King's League é uma competição privada entre 12 equipes, que são compostas não apenas por grandes atletas do futebol, mas também por streamers.

Piqué recebeu críticas em todas as plataformas digitais da revista por sua aparência deteriorada, chegando a dizer que parecia ter uns 60 anos, que sua aparência piorou muito desde que está com Clara Chía Martí, sua nova parceira e por quem deixou Shakira. Mas ele não foi o único a receber críticas, pois os internautas também atacaram a GQ.

“Alguém que fala mal dos latinos na capa de uma revista latina, WTF! Raios, quem está no comando da GQ?”, “Não tinham mais ninguém para colocar?”, “Suas relações públicas queriam limpar sua imagem. Mas ele poderia fazer caridade, não pagar por artigos em revistas”, expressaram alguns indignados na caixa de comentários da publicação.

Em abril do ano passado, ele expressou em uma entrevista: “Minha ex-parceira é latino-americana, você não sabe o que eu cheguei a receber nas redes sociais, de pessoas que são fãs dela, mas barbaridades mil”. Isso ficou gravado na memória dos americanos.

Será Kim dona de uma equipe?

Piqué fez uma dinâmica em que, através de sua conta no Instagram, respondeu a várias dúvidas dos internautas. Um seguidor comentou: "Não sei por que, mas sinto que até Kim Kardashian terá uma equipe na KL? E é claro, ele como presidente da liga não hesitou em dissipar essa dúvida.

Inicialmente, ela brincou e garantiu que sim, a socialite investiria seu dinheiro nessa modalidade de futebol, mas depois foi enfática: "Não, por enquanto isso não vai acontecer, mas tudo pode acontecer, não descarto que Kim seja proprietária de uma equipe".

Gerard também falou sobre a possibilidade de viver no México agora que sua liga jogará em terras mexicanas, para depois se expandir para outros países do continente: "O México é o melhor país para sediar a competição, que tem presidentes de muitos países, mas decidimos que era o melhor país para que todos os jogos pudessem acontecer na arena".

E assegurou que não considerou a possibilidade de viver no México: “A liga das Américas está muito bem conduzida pelo seu presidente e diretor de competição, e da Espanha vamos ajudar. Não tenho planos de viver no México em um futuro próximo.