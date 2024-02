Henry Cavill nunca visto antes: o galã do universo DC reaparece em ‘The Ministry Of Ungentlemanly Warfare’

Depois de quase um ano de atraso, a Lionsgate revelou o primeiro trailer de ‘The Ministry Of Ungentlemanly Warfare’ (ainda sem título oficial em português), o próximo filme dirigido pelo renomado cineasta Guy Ritchie e estrelado por Henry Cavill. Com sua estética e ritmo distintivos, Ritchie nos mergulha em uma história ambientada na Segunda Guerra Mundial.

O filme promete mostrar a primeira missão das forças especiais na história, como sugere o intrigante trailer. Baseado no livro homônimo do correspondente de guerra e historiador militar Damien Lewis, o roteiro do filme é escrito por Paul Tamasy, Eric Johnson, Arash Amel e o próprio Guy Ritchie.

Chega o primeiro trailer de ‘The Ministry Of Ungentlemanly Warfare’, o novo filme de Henry Cavill

O filme, programado para ser lançado em 19 de abril deste ano, conta com um elenco estelar liderado por Henry Cavill, Eiza González de ‘Baby Driver’, Alan Ritchson da série ‘Reacher’ da Prime Video, Alex Pettyfer, Hero Fiennes Tiffin, Babs Olusanmokun, Henrique Zaga, Til Schweiger, Henry Golding e Cary Elwes.

‘The Ministry Of Ungentlemanly Warfare’ se inspira em arquivos recentemente desclassificados do Departamento de Guerra britânico e conta a história da primeira organização de forças especiais formada durante a Segunda Guerra Mundial pelo Primeiro Ministro Winston Churchill e um seleto grupo de oficiais militares, incluindo o famoso autor Ian Fleming.

Esta unidade ultrassecreta, composta por indivíduos diversos e rebeldes, embarca em uma missão audaciosa contra os nazistas, utilizando táticas pouco convencionais e completamente "não cavalheirescas". Sua abordagem corajosa mudou o curso da guerra e estabeleceu as bases para as forças especiais britânicas (SAS) e a guerra moderna de operações especiais.

O que sabemos sobre ‘The Ministry Of Ungentlemanly Warfare’?

A trama gira em torno de Gus March-Phillipps, interpretado por Henry Cavill, um soldado britânico com uma reputação inicial questionável que encontra redenção ao liderar a Small Scale Raiding Force (SSRF), uma unidade de guerrilheiros freelancers criada por Churchill para realizar missões secretas e perigosas durante a guerra.

O filme promete uma experiência cinematográfica única ao combinar ação, comédia e uma abordagem não convencional dos eventos históricos. ‘The Ministry Of Ungentlemanly Warfare’ não só se destaca pelo seu elenco de estrelas e seu talentoso diretor, mas também pela sua narrativa baseada em fatos reais que adiciona uma reviravolta fascinante a uma história que já é incrível.