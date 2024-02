BBB 24: Posição do castigo do monstro faz brother criar teoria sobre o Big Fone

A localização onde Pitel e Juninho cumprem o castigo do monstro levantou uma série de preocupações entre os castigados. Durante uma conversa no gramado, o brother acreditou que o local onde eles foram colocados para cumprir o castigo pode indicar um possível Big Fone ainda neste sábado.

Enquanto conversava com Pitel, Juninho afirmou: “A gente falou tanto em ficar perto do Big Fone que eles botaram a gente longe do Big Fone”.

Em seguida, ele repete sua teoria para outros participantes e alerta Rodriguinho, Fernanda e Lucas Henrique sobre a possibilidade. “Tem risco dele tocar sim. Se tocar vai ser hoje ou amanhã”.

O Big Fone vai tocar!

Ao que tudo indica, Juninho realmente tem um pouco de razão. Segundo publicado pelo Gshow, o Big Fone vai ter papel determinante na formação do paredão deste domingo.

O telefone, que tocaria durante o programa ao vivo no domingo, sofreu uma pequena mudança e tocará às 18h20.

Quem atender ficará imune ao paredão e terá a tarefa de dividir a casa em dois grupos.

