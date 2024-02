BBB 24: Matteus conquista a Prova do Anjo e fica autoimune

Matteus conquista a prova do Anjo (Reprodução - Globo)

Sábado é dia de Prova do Anjo no Big Brother Brasil 2024. Nesta semana, o Anjo terá benefícios em dobro. Além de imunizar um participante antes do início da votação para o próximo paredão, o vencedor também ficará imune e não poderá ser indicado.

Conforme publicado pelo Gshow, o Paredão desta semana será novamente entre quatro participantes. Além do Anjo e de seu escolhido, quem atender ao Big Fone neste sábado também ficará imune.

Na prova deste sábado, participam oito brothers: MC Bin Laden, Alane, Marcus Vinicius, Leidy Elin, Yasmin, Beatriz, Matteus e Michel. A dinâmica da prova, consistiu em um circuito com três etapas onde os participantes passam por interações envolvendo os principais ingredientes que compõe a cerveja Amstel.

Após completar cada uma das etapas, o participante deve finalizar a contagem do cronômetro. Aquele que completar as três provas com o menor tempo final será o Anjo da semana.

O Anjo e o Monstro

Após os oito participantes completarem o circuito da prova, quem levou a melhor e conquistou o colar do Anjo e a imunidade, foi Matteus. O brother completou o circuito em um tempo total de 250.602 segundos.

Além da imunidade e do poder de imunizar mais alguém, Matteus também precisou indicar dois participantes para cumprir o castigo do monstro.

Desta vez, os escolhidos foram Pitel e Juninho, que deverão se vestir de magos. Os dois perderam 300 estalecas cada e a sister, que estava no VIP, passou para a Xepa.

