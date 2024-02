Austin Butler descreveu seu personagem em ‘Duna’ como “um assassino psicótico, carismático e muito sexy”

O ator Austin Butler compartilhou emocionantes detalhes sobre o personagem que interpretará na sequência de ‘Duna’.

Durante uma entrevista ao GamesRadar, Butler descreveu seu personagem: "Denis me descreveu como um psicopata, mas com um pouco de sedutor. E ele está faminto por poder. Comecei a pensar: 'Bem, como ele cresceu? Como seria a sua voz? Como ele respiraria? Como ele se moveria?'"

E concluiu: "Isso foi realmente divertido, quando você começa a preencher todos esses detalhes e a colocar carne na grelha."

Por outro lado, o diretor Denis Villeneuve elogiou o trabalho de Butler ao interpretar Feyd nesta sequência que será lançada este ano.

O aclamado diretor descreve o personagem como o "belo sobrinho do Barão", um assassino playboy com um charme carismático e psicótico. Além disso, ele destacou o encanto erótico que o personagem transmite, afirmando que todos deveriam ser cativados por sua beleza.

Revelações do progresso

No avanço, foram mostrados trechos do personagem Butler chamado Feyd-Rautha Harkonnen, revelando sua aparência imponente e seu olhar penetrante.

Essas imagens chamaram a atenção dos espectadores e geraram ainda mais expectativas sobre a interpretação do ator indicado ao Oscar.

Foi revelado que esta sequência incluirá uma dinâmica sexual na trama, com uma cena em que o personagem de Butler interage com Margot Fenring, interpretada por Léa Seydoux.

Na história, Margot tem a missão de seduzir Rautha para obter uma amostra do seu DNA, o que adiciona um elemento intrigante e misterioso à trama do filme.

Com essas declarações sobre o personagem interpretado por Austin Butler, as expectativas estão altas para os fãs do romance épico de ficção científica escrito por Frank Herbert em 1965 e que será lançado em 29 de fevereiro deste ano.