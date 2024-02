Ator de Gossip Girl anuncia noivado

Gossip Girl, conseguiu conquistar os corações dos jovens desde 2012 e, durante 6 temporadas, manteve-os atentos ao que aconteceria na trama, que está cheia de um pouco de suspense, intriga, drama e, acima de tudo, amor.

Nesta ocasião, a série volta a ser tendência depois de ser revelado que um de seus atores principais anunciou seu compromisso. Estamos falando de ninguém menos que Ed Westwick, conhecido por seu papel destacado como Chuck Bass.

Como foi o pedido?

Ed Westwick revelou em suas redes sociais que em breve se casará com Amy Jackson, que também é atriz.

O casal se conheceu pela primeira vez em 2021 e oficializou seu relacionamento no ano seguinte. Começaram o ano de 2024 com uma viagem romântica à Suíça, onde, durante uma visita a Gstaad, uma estação de esqui suíça, Westwick escolheu uma impressionante ponte suspensa a 3 mil metros de altura nas montanhas suíças para fazer o pedido de casamento a Jackson.

Na manhã desta segunda-feira, o casal compartilhou uma postagem conjunta no Instagram, que inclui a fotografia do momento emocionante em que o ator mostra o anel, assim como outras imagens do ambiente.

A imagem principal captura a surpresa expressiva de Amy, que cobre a boca com as duas mãos. Em uma visão mais próxima, pode-se apreciar o anel de diamantes que Jackson agora usa.

Atualmente, Amy Jackson é mãe de um menino chamado Andreas, fruto de seu relacionamento anterior com o empresário britânico George Panayiotou.

É importante destacar que o romance entre Ed Westwick e Jackson começou depois de se conhecerem em um evento da marca de carros de luxo Aston Martin. Westwick a convidou para tomar um café na companhia de seus dois cachorros, um gesto que ela achou encantador e que aparentemente marcou o início do relacionamento deles.