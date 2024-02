Visual moderno: Silvio Santos inova após visita ao cabeleireiro. Confira!

Nas imagens divulgadas, Silvio Santos, conhecido por seus cabelos brancos, optou por uma mudança, tingindo os fios de castanho escuro, retomando o visual que marcou época em sua carreira. Jassa Santos, responsável pelos cuidados capilares do apresentador há algum tempo, compartilhou o antes e depois, revelando a transformação.

Jassa e os encontros com o ícone da televisão

Jassa Santos, cabeleireiro renomado, não é novato nas redes sociais quando se trata de mostrar os momentos de cuidados capilares com Silvio Santos. Em posts anteriores, ele já havia compartilhado outros momentos nos quais o apresentador passava por procedimentos em seu salão de beleza.

LEIA TAMBÉM: De quase presidente do Brasil a dono de emissora: relembre a carreira de Silvio Santos que está completando 93 anos

Silvio Santos afastado desde 2023

Vale ressaltar que Silvio Santos está ausente dos programas que costumava apresentar em sua emissora de televisão, o SBT, desde o início de 2023. Até o momento, não há uma data prevista para seu retorno, deixando os fãs e admiradores ansiosos por novidades sobre o futuro na telinha.

LEIA TAMBÉM: SBT condenado em R$ 40 mil por comentário machista de Silvio Santos ao vivo

Nova aparência, mesmo encanto

O vídeo e as fotos do momento revelam não apenas uma mudança de visual, mas também a atemporalidade do carisma de Silvio Santos. O apresentador continua a surpreender e encantar, mesmo afastado dos holofotes da televisão. Seu legado permanece vivo, e os fãs aguardam ansiosos por seu eventual retorno.

Fonte: CNN Brasil

LEIA TAMBÉM: Lembra da ‘Menina do Bambu’, do programa Silvio Santos? Após 40 anos, ela pede desculpas pela piada