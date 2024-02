Robert De Niro tem seis filhos. Ele revelou como é ser pai novamente aos 80 anos

Aos 80 anos, o lendário ator Robert De Niro compartilhou com emoção sua experiência como pai nesta etapa de sua vida. Apesar de sua idade, ele encontrou grande satisfação em ser pai novamente e tem desfrutado plenamente dessa experiência.

Recentemente, De Niro anunciou que se tornou pai pela sétima vez. Embora não tenha revelado detalhes sobre o bebê ou sua mãe, sabe-se que sua última parceira conhecida é Tiffany Chen, a quem ele conheceu durante as filmagens do filme ‘O Estagiário’ em 2015.

O ator reconheceu os desafios de ser pai novamente em sua idade, mas também destacou o prazer e a alegria que encontrou nesta experiência.

Ele mencionou que a dinâmica com um bebê é diferente do que experimentou com seus filhos mais velhos e netos. Apesar disso, conseguiu se adaptar e notou diferenças na forma de como se comunica com seu bebê e sua filha de 12 anos, embora destaque a inteligência desta última.

A família de Robert De Niro

Raphael - filho biológico

Fruto da sua relação com a atriz Diahnne Abbott, Raphael é o filho mais velho de De Niro. Seguindo os passos dos seus pais, ele tem se aventurado na atuação e teve a oportunidade de trabalhar em filmes ao lado do seu pai. A sua carreira no mundo do cinema tem sido notável e ele tem sido reconhecido pelo seu talento.

Drena - filha adotada

De Niro e Abbott adotaram Drena durante seu relacionamento. Assim como seu irmão Raphael, Drena seguiu uma carreira na atuação e teve a oportunidade de trabalhar ao lado de seu pai em vários filmes. Ela também se aventurou na produção cinematográfica e participou de séries de televisão.

Julian e Aaron - gestação de substituição

Durante seu relacionamento com a modelo Toukie Smith, De Niro teve seus gêmeos Julian e Aaron por meio de uma barriga de aluguel.

Julian tem mostrado interesse no mundo da atuação e teve alguns papéis em produções onde interpreta personagens importantes, como uma versão jovem de Barack Obama em uma série.

Por outro lado, Aaron optou por manter sua vida privada longe da mídia e não se tem informações sobre sua trajetória pessoal.

Elliot - filha biológica

Filha de De Niro e sua segunda esposa, Grace Hightower, Elliot foi diagnosticada com autismo. Apesar dos desafios que isso pode trazer, o ator tem sido um defensor da conscientização e pesquisa sobre essa condição. Elliot se destacou como jogadora de tênis nas Olimpíadas Especiais.

Helen - gestação de substituição

Helen era a filha mais nova de De Niro, nascida em 2011 por meio de uma barriga de aluguel. Atualmente, ela tem 12 anos de idade.