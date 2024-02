Remake de Renascer: neta do inimigo e amor avassalador; Mariana chega com tudo!

Mariana (Theresa Fonseca) chega com tudo ao remake de Renascer. Na segunda fase da novela, ela percebe que José Inocêncio (Marcos Palmeira) está desconfiado de sua presença na fazenda e, sem escapatória, ela deixa escapar que é neta de Belarmino (Antonio Calloni), antigo inimigo do fazendeiro.

A situação fica muito complicada para o protagonista da novela da Globo, fazendo com que ele fique desconcertado. Deocleciano (Jackson Antunes) também aconselha José Inocêncio a ter cuidado com Mariana, pensando que ela entrou na família para buscar vingança.

Quem também está de olho na personagem vivida por Theresa Fonseca no remake de Renascer é Inácia (Edvana Carvalho), que pega a garota mexendo nas gavetas da sala da fazenda e a repreende.

Remake de Renascer: na fazenda, Inácia vigia os passos de Mariana (Fábio Rocha/Globo)

Mas, nem tudo está perdido para Mariana. Em cenas do capítulo 14 da novela, ela encontra um ombro amigo com João Pedro (Juan Paiva), que está apaixonado e pede ajuda a Inácia para que o pai aceite a jovem vivendo na fazenda.

No final, o clima entre João Pedro e Inácia também azeda. O filho de José Inocêncio se sente traído ao saber que o pai e Inácia já sabiam do parentesco de Mariana com Belarmino, e sente ciúmes ao ver a jovem e José Inocêncio mais próximos.

Remake de Renascer Remake de Renascer: Mariana deixa José Inocêncio e João Pedro apaixonados (Fábio Rocha/Globo)

Quem também não está nada feliz na segunda fase do remake de Renascer é Zinha (Samantha Jones), que culpa José Augusto (Renan Monteiro) pela morte de Jupará (Evaldo Macarrão).

O elenco do remake de Renascer é formado por Marcos Palmeira, Humberto Carrão, Juliana Paes, Duda Santos, Vladimir Brichta, Julia Lemos, Irandhir Santos, Alice Carvalho, Belize Pombal, Fabio Lago, Pedro Neschling, Adanilo, Patrícia França, Evaldo Macarrão, Jackson Antunes, Eli Ferreira, Rodrigo Simas, Maria Fernanda Cândido, Theresa Fonseca, Sophie Charlotte, Xamã, Mell Muzzillo, Juliane Araujo, Gabriel Sater, Renan Monteiro, Marcello Melo Jr., Juan Paiva, Quitéria Kelly, Uiliana Lima, Ana Cecília Costa, Samantha Jones, o cantor Xamã, Chico Diaz, Enrique Diaz, Breno da Matta, Edvana Carvalho, Nicolas da Paz, Gabriela Medeiros, Antonio Calloni, Matheus Nachtergaele, Lívia Silva e Almir Sater.

