O filme mais assustador na Netflix: dura menos de 90 minutos e vai te aterrorizar

Há quatro anos, a Netflix lançou o que pode ser considerada uma das melhores séries de terror sobrenatural mais assustadoras da última década. ‘Marianne’ foi uma raridade que continha todas as tendências atuais do cinema de terror e as juntava em uma história gótica bastante arquetípica de bruxas e maldições. Agora, seu criador, Samuel Bodin, faz sua estreia na tela grande com ‘TOC TOC TOC - Ecos do Além’, uma das surpresas mais impactantes do terror dos últimos anos.

Netflix: ‘TOC TOC TOC - Ecos do Além’ é um filme cheio de terror e suspense

O cineasta francês se inspirou na comédia de terror ‘O Que Há Para Jantar’, do diretor Bob Balaban. Em ‘TOC TOC TOC - Ecos do Além’, o espírito do filme de 1989 está presente em algumas das cenas mais memoráveis da nova arte de Samuel Bodin, onde Anthony Starr e Lizzy Caplan interpretam uns pais perturbados e superprotetores que tentam de todas as maneiras esconder a verdade de seu filho Peter, interpretado pelo incrível Woody Norman, que também se destaca este ano em ‘Drácula - A última viagem do Demeter’.

Afastado de seu estilo inovador em ‘Marianne’, mas abraçando seu lado sombrio, Bodin aborda uma narrativa que faz com que o roteiro sofra, mas que não impede a criação de uma atmosfera de angústia e claustrofobia.

Samuel Bodin, diretor de Marianne, retorna às telonas com ‘TOC TOC TOC - Ecos do Além’

‘TOC TOC TOC - Ecos do Além’ apresenta seu protagonista de oito anos descobrindo os segredos familiares mais horríveis, depois de começar a ouvir batidas fortes e vozes do outro lado da parede do seu quarto. Enquanto isso, ele recebe zombarias dos colegas de classe e a ajuda de uma professora substituta, ao mesmo tempo em que as vozes o instigam a se vingar. É uma premissa muito interessante cheia de suspense, terror e fantasia.

“Peter, de oito anos, está sendo assombrado por um misterioso e constante batido que vem do interior da parede do seu quarto; um batido que, segundo seus pais, é tudo imaginação dele. À medida que o medo de Peter se intensifica, ele começa a acreditar que seus pais (Lizzy Caplan e Antony Starr) podem estar escondendo um segredo terrível e perigoso, e questiona sua confiança. E para uma criança, o que poderia ser mais assustador do que isso?”, revela a sinopse oficial.