O ator de Better Call Saul que descobriu ser primo do Rei Charles III

Bob Odenkirk é um dos atores mais respeitados da televisão, principalmente por seu excelente trabalho na série Breaking Bad e, especialmente, no prequel Better Call Saul. Agora foi revelado que o ator de 61 anos descobriu recentemente que é parente distante do Rei Charles III do Reino Unido.

Em um episódio da série Finding Your Roots, criada pelo historiador e genealogista Henry Louis Gates Jr., o ator foi o protagonista e descobriu que é primo distante do atual monarca britânico.

Como descobriu que era parente?

"Finding Your Roots" utiliza ferramentas avançadas de pesquisa genealógica e análise de DNA para desvendar as conexões familiares dos participantes, revelando histórias fascinantes e muitas vezes surpreendentes sobre seus antepassados.

Ao longo da série, os convidados descobrem informações reveladoras sobre suas raízes, conexões culturais e eventos históricos que influenciaram suas famílias ao longo das gerações e, desta vez, foi a vez de Odenkirk.

De acordo com a pesquisa realizada pela série e seus especialistas, o intérprete de Saul Goodman está relacionado com a Família Real Britânica pelo lado paterno. O quinto bisavô de seu pai nasceu fora do casamento, sendo filho do terceiro duque de Schleswig-Holstein-Plön, que teve um caso romântico com Maria Catherina Bein. As análises concluíram que Odenkirk e o Rei Charles III são primos de décimo primeiro grau.

“Sou americano. Não sou monarquista. Não acredito nisso. Sabe, acho um pouco estranho. Entendo por que a sociedade foi construída em torno de monarcas e líderes, transmitidos de geração em geração. Entendo que isso aconteça em todas as sociedades, em todas as civilizações. Mas acredito que chegamos a um lugar melhor com a democracia e devemos continuar nesse caminho”, reagiu o ator ao saber dessa notícia.