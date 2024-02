Neymar respondeu de forma contundente às críticas sobre seu peso

Neymar encontra-se no meio de uma longa recuperação de sua lesão no joelho e, embora tenha passado muitos meses fora dos campos, o jogador não conseguiu se manter longe das polêmicas. Nas últimas semanas, o jogador fez eco de suas ações, desde o seu cruzeiro de três dias até o suposto ganho de peso devido ao seu estilo de vida. Diante disso, o atacante quebrou o silêncio e envia uma mensagem a todos os seus detratores.

Há algumas horas, começaram a circular nas redes sociais algumas imagens em que é possível ver o número 10 do Brasil como convidado na festa de aniversário de Romário. O estranho é que nessas fotografias o jogador de 31 anos parece um pouco acima do peso, levantando até suspeitas de uma edição para gerar uma campanha contra o artilheiro.

Como era de esperar, Neymar não ficou calado e, com uma história no Instagram, dirigiu-se a todos os seus detratores mostrando seu estado físico após a última sessão de treinamento e recuperação. No curto vídeo, o ex-Barcelona zombou daqueles que o criticaram e até mostrou seu torso para confirmar seu trabalho na academia.

"Terminando o treino de hoje. Fora de forma? Ótimo, mas gordo, não acredito. Chupa essa, hater", comentou Neymar.

É importante mencionar que a lesão do brasileiro sofrida em outubro passado aponta para privá-lo de participar da próxima Copa América nos Estados Unidos, que ocorrerá em junho, deixando suas expectativas de retorno até setembro. Com o Al Hilal, ele só pôde disputar cinco jogos antes de se lesionar e ser retirado da equipe inscrita para esta temporada.