Mulheres de Areia: mais um plano maquiavélico de Virgílio funciona perfeitamente

Nos próximos capítulos da novela Mulheres de Areia, mais um plano maquiavélico de Virgílio (Raul Cortez) funciona. Desta vez, o empresário consegue surpreender Oswaldo Sampaio (Adriano Reys) ao mostrar que conseguiu passar as ações dele para seu nome.

Mas, no mesmo capítulo da novela da Globo, Sampaio passa mal e é levado às pressas para o hospital. Em seguida, Andreia (Karina Perez) vai à corretora e escuta Virgílio dizer a César (Henri Pagnoncelli) que não está mais interessado em que ela se case com Marcos (Guilherme Fontes) porque já conseguiu a presidência da corretora.

Mulheres de Areia: Virgílio assume plano para matar a irmã de Ruth (Divulgação/Globo)

O clima pesa também na família do protagonista de Mulheres de Areia. Nos próximos capítulos da novela da Globo, reprisada nas tardes da emissora, Marcos discute com o pai e decide sair de casa.

Já Malu (Vivianne Pasmanter) fica com raiva porque Alaor (Humberto Martins) dá mais atenção para um bezerro recém-nascido do que para ela. Vem divórcio por aí!

LEIA TAMBÉM: Remake de Renascer: Globo mostra as dificuldades de José Inocêncio como pai solo

No fim, o personagem de Raul Cortez na novela de 1993 tem uma alucinação com o espantalho e quem paga o pato é Clarita (Susana Vieira).

Tonho da Lua vira refém

Depois de relembrar de momentos bonitos com seu pai, Tonho da Lua (Marcos Frota) vira refém em sua própria casa. Acontece que, nos próximos capítulos de Mulheres de Areia, Donato (Paulo Goulart) assusta o artista de Pontal com um revólver e diz que ele será seu refém para a polícia não prendê-lo de novo.

Assustada, Alzira (Giovanna Gold) tenta reagir, mas o padrasto bate no personagem de Marcos Frota e ela consegue fugir para avisar o delegado. Enquanto isso, Donato leva Tonho da Lua para o barraco de Bastião (Dary Reis) e conta que vai viajar com ele para o Rio de Janeiro.

Mulheres de Areia: Tonho da Lua é vítima de Donato; pescador foge da cadeia e vai atrás do artista (Reprodução/Globo)

A sorte do escultor é que o pescador ainda está atordoado e num momento de distração, ele consegue achar uma brecha para fugir desta situação.

Reprisada pela pela terceira vez na TV Globo, Mulheres de Areia estreou no Vale a Pena Ver de Novo no dia 26 de junho de 2023, substituindo Chocolate com Pimenta, e deve acabar no começo de abril de 2024. Até o momento, não foi divulgado qual novela deve substituir a clássica briga entre as gêmeas Ruth e Raquel, interpretadas pela atriz Glória Pires.

* As informações podem ser modificadas em função da edição das novelas da TV Globo.

LEIA TAMBÉM: BBB 24: Alane, Deniziane ou Bia? Quem está na mira da líder para o paredão