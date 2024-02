Filha de Nicole Kidman e Tom Cruise não fala com seus pais: quais foram os motivos?

Nicole Kidman e Tom Cruise O que aconteceu com seus filhos? ( Patrick Riviere/Getty Images)

O ano de 2001 marcou um ponto de virada na relação de Nicole Kidman e Tom Cruise, quando o casal estava no meio de um divórcio midiático.

Durante esse processo, as fotos e vídeos de Kidman mostrando sua felicidade após a dissolução do casamento geraram um alvoroço que afetou seus filhos, Isabella e Connor, que decidiram ficar com seu pai, em vez de sua mãe, o que gerou controvérsia e tensões familiares.

Religião da Cientologia

Um dos fatores que influenciaram na ruptura familiar é a adoção por parte de Isabella e Connor da religião Cienciologia, que é praticada e promovida por Tom Cruise.

Esses dois irmãos decidiram seguir essa fé, o que gerou uma separação ainda maior entre eles e sua mãe, que não compartilha dessa crença.

A influência da Cientologia tem sido um elemento significativo na vida dos filhos de Kidman e Cruise e tem contribuído para o distanciamento com sua mãe.

Nicole Kidman expressou em várias entrevistas seu amor incondicional por seus filhos e seu desejo de restabelecer o contato com eles. Ela disse:

“Tomaram a decisão de se tornarem cientologistas e, como mãe, o meu trabalho é amá-los. Eu sei, 150 por cento, que daria a minha vida pelos meus filhos, porque esse é o meu propósito”.

Isabella

Isabella, que agora se chama Bella Kidman Cruise, construiu uma vida longe dos holofotes em Londres, Inglaterra.

Através do seu perfil no Instagram, ela compartilha sua arte e criações como pintora e artista plástica. Embora comercialize seus designs e camisetas, não há nenhum indício de um relacionamento próximo com Nicole ou Tom, exceto pelo seu nome.

Sabe-se que Isabella se casou em 2016 com um consultor de tecnologia chamado Max Parker, mas nem Nicole nem Tom estavam presentes no casamento.

Connor

Por sua vez, Connor optou por manter uma vida mais pública e compartilhou fotos em suas redes sociais ao lado de seu pai e sua irmã.

Ele tem seguido no mundo do entretenimento e mostrado interesse pela pesca esportiva, culinária e música como DJ.

Ao contrário de sua irmã, Connor tem sido mais aberto sobre sua vida e compartilhou momentos familiares online.