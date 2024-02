Entenda a irritação do príncipe William diante de falsas alegações sobre a cirurgia de Kate Middleton

Desde o anúncio surpresa da saída temporária de Kate Middleton de seus deveres reais para um procedimento médico, a imaginação do público tem corrido solta. Apesar do comunicado oficial afirmar que a cirurgia abdominal planejada não representava riscos significativos, os tabloides britânicos, inquietos, pintaram um quadro dramático, sugerindo que tanto Kate quanto o Rei Charles III estavam à beira da morte.

Desmentindo rumores

O Palácio, esclarecendo que a saúde de Catherine estava em ordem e que ela retornaria ao trabalho após o feriado de Páscoa, não conseguiu conter os diversos rumores em torno do procedimento realizado em uma clínica privada do Reino Unido.

Um rumor em particular tem irritado o Príncipe William: a especulação de que a cirurgia de Kate estaria relacionada a um possível transtorno alimentar. Esta não é a primeira vez que associam a Princesa de Gales a distúrbios como anorexia e bulimia.

O fantasma do passado: sensibilidade real e comparação injusta

William teria ficado furioso com as notícias, de acordo com uma fonte anônima, preocupado não apenas com a reputação de Kate, mas também com as memórias dolorosas do passado. A mãe de William, a amada Princesa Diana, foi aberta sobre sua batalha contra a bulimia, compartilhando sua experiência em uma entrevista à BBC em 1995.

Diana descreveu a bulimia como uma “doença secreta” que afeta a autoestima e causa ciclos prejudiciais de ingestão excessiva seguida por vômitos. Comparar Kate a Diana representa uma dor profunda para William, cujas preocupações são compreensíveis, dada a história familiar.

O silêncio que grita: motivações da cirurgia e a insensibilidade da mídia

Embora a cirurgia de Catherine não tenha sido estética, as motivações por trás de seu período de repouso total até a Páscoa permanecem sem esclarecimento. A falta de sensibilidade dos tabloides representa um perigo para a recuperação da Princesa de 42 anos, que precisa estar totalmente saudável para reassumir suas responsabilidades diárias.

Fonte: Revista Monet

