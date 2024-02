Como um Deus do Olimpo, a preparação física de Cristiano Ronaldo para jogar contra Messi

O jogo ‘final’ entre Messi e Cristiano Ronaldo acontecerá nesta quinta-feira, 01 de fevereiro. A partida será realizada no Kingdom Arena da Arábia Saudita. Embora a lesão de CR 7 mantenha em suspense o possível encontro em campo, o jogo continua sendo representativo pelas figuras do Inter de Miami e Al Nassr.

O jogo em si poderá ser visto pelo Pass no Apple TV. A curiosidade aumenta pelo que este confronto representaria, onde o vencedor da Bola de Ouro quer mostrar seu valor diante do maior artilheiro de 2023 e, para muitos, o verdadeiro melhor do mundo.

Como está o ‘El Bicho’?

Como se tratasse de um voto de boa fé, o português publicou uma fotografia do seu estado físico atual apenas dois dias antes deste jogo tão importante, não por clubes, mas por ver o ‘La Pulga’ e o ‘El Bicho’ novamente como rivais.

O português ousou mostrar seus abdominais e torso. Aos 37 anos, exibe uma musculatura digna de um Deus do Olimpo, o que foi admirado por seus milhões de seguidores, que não pouparam elogios.

A última vez que se enfrentaram foi em um amistoso de estrelas da liga da Arábia Saudita contra o PSG em fevereiro de 2023. A recente lesão leve na panturrilha esquerda tem levantado especulações sobre a presença do maior artilheiro da Liga dos Campeões neste aguardado reencontro/duelo.

Próximos jogos do Inter de Miami

O Inter Miami planejou este ano a primeira turnê internacional de sua história. Começaram com um empate 0-0 em El Salvador e perderam por 0-1 no campo do FC Dallas.

Após os jogos contra o Al Hilal e o Al Nassr, o Inter Miami viajará para Hong Kong para enfrentar uma seleção local e depois enfrentará o Kobe em Tóquio. A pré-temporada terminará com um amistoso em casa contra o Newell’s Old Boys.