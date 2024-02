Charles Cosby: o personagem-chave na vida de Griselda Blanco que não aparece na série da Netflix

Com o sucesso da série “Griselda” na Netflix, a figura de Griselda Blanco, a temida narcotraficante colombiana, volta a estar no centro da atenção midiática. No entanto, há um aspecto crucial da vida da chamada “Viúva Negra” que não foi explorado na série: seu relacionamento com Charles Cosby, seu último namorado antes de sua morte em 2012.

Ao contrário dos maridos que perderam a vida pelas mãos de Griselda Blanco e foram destacados na série da Netflix, Charles Cosby sobreviveu a uma tentativa de assassinato pela própria Blanco. Contamos alguns detalhes de seu romance com a infame narcotraficante.

Uma bizarra relação

A relação deles começou em 1991, quando Cosby, na época envolvido no tráfico de drogas, escreveu cartas para a prisão onde Blanco cumpria pena nos Estados Unidos. O romance se desenvolveu com visitas e encontros íntimos na prisão, apesar da diferença de idade entre os dois.

A mulher fazia presentes luxuosos para ele, como um Rolex de US$20 mil e um Mercedes de US$55 mil. O último namorado de Griselda conta que se afastou do mundo criminoso e escreveu um livro intitulado “Hustling With The Godmother: Minha Vida e Tempos com Griselda Blanco”.

Charles, aos 20 anos naquele momento, descreve Griselda como "mais velha, mas muito atraente". Cosby relata que viu Griselda cerca de 300 vezes e que estavam considerando se casar. No entanto, o relacionamento amoroso entre Cosby e Blanco deu uma reviravolta sombria quando, aproximadamente um ano após o início do relacionamento, Griselda tentou matá-lo.

Um relacionamento cheio de violência e ódio

Griselda, que em algum momento até sentiu empatia ao saber que a mãe de Cosby estava em mau estado de saúde, acabou descobrindo que Cosby estava saindo com outra mulher e contratou um assassino de aluguel para matá-lo. Felizmente, ele estava usando um colete à prova de balas que salvou sua vida quando o assassino disparou quatro vezes.

A relação se tornou ainda mais tumultuada quando Griselda, na prisão, ameaçou Cosby com evidências de sua traição e o estrangulou, gerando um medo real na vida de Charles, que acabou se afastando dela. Embora a série da Netflix não aborde essa parte da história, Cosby afirma ter dado sua aprovação à produção liderada por Sofia Vergara.