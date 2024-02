Cantor da 'Caneta Azul' revela nova mansão luxuosa

Manoel Gomes, o fenômeno por trás do viral 'Caneta Azul', surpreendeu seus fãs ao mostrar sua nova residência luxuosa em Alphaville, na Grande São Paulo. A mudança para a mansão foi revelada em um vídeo para o canal PodPah no YouTube, onde o artista destacou os detalhes da propriedade.

Os bastidores financeiros

Segundo o Jornal 'Extra', a fortuna de Manoel Gomes provém de investimentos estratégicos e campanhas publicitárias. Com mais de 6 milhões de seguidores no Instagram, o cantor aproveita suas redes sociais para promover publicidade, adicionando uma fonte significativa de renda. Além disso, o artista possui uma empresa em seu nome, contribuindo para sua prosperidade financeira.

Manoel Gomes não se limita ao sucesso de 'Caneta Azul'. Além de colaborações musicais, como o recente hit 'Lá Ele' com Tierry, ele lançou seu álbum 'Manoel Gomes - Blue Pen'. O artista também se destaca como repórter no programa 'Circo do Tiru' do SBT, mantendo sua presença na televisão.

Mansão e nova vida de conforto

A nova casa de Manoel Gomes em Alphaville é descrita como espaçosa e luxuosa, com piscina, área gourmet, quartos amplos, sala de cinema e uma garagem para três carros. O cantor expressou sua satisfação com a mudança, destacando a beleza da propriedade e a tranquilidade da região, repleta de cantos de pássaros que o fazem lembrar de sua terra natal.