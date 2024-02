Bloco Ritaleena muda de endereço para receber foliões no primeiro Carnaval após a morte de Rita Lee

Em nove anos de existência será a primeira vez que o bloco de rua Ritaleena não desfilará homenageando a cantora Rita Lee em vida no Carnaval. Com o tema “Rita Infinita – pintar teu nome no céu”, o bloco realizará sua homenagem à cantora, morta em maio de 2023, no dia 3 de fevereiro. O desfile deverá ocorrer no dia 3 de fevereiro.

Conforme publicado pelo Terra, devido ao aumento no público que deverá acompanhar o desfile o bloco mudará de lugar pela primeira vez desde sua criação.

Enquanto no último ano mais de 50 mil foliões acompanharam o Ritaleena na Rua dos pinheioros, zona oeste da capital. Este ano são esperados ainda mais participantes, e o desfile do bloco acontecerá na Avenida Paulo IV, altura do número 1529.

Rita Lee em ritmo de Carnaval

Segundo a publicação, o bloco Ritaleena é comandado por Alessa e Yumi Sakate e leva para as ruas versões dos clássicos de Rita Lee com um toque de carnaval. A cantora, por sua vez, também participava da folia, mas de forma digital.

“Em todos os desfiles, um amigo que a gente tem em comum com a Rita subia e ligava para ela. Ela dançava com a gente lá da casa dela, então foram nove anos de um carinho muito grande, nós fomos citadas por ela em sua autobiografia”, revela Alessa.

Alessa ainda revela que este ano será o primeiro desfile sem a cantora, o que tornará o momento ainda mais emotivo e desafiador. Ao longo do trajeto do bloco, estão preparadas diversas homenagens para Rita Lee.

Até o momento, as organizadoras não confirmaram se os filhos da cantora estarão presentes no desfile do bloco ou se participarão das homenagens. “Eles costumam ir, mas não temos confirmação ainda”, finaliza Alessa.

Leia também: Menino de 7 anos que dançou com Ivete Sangalo agora sonha em presentear sua mãe com uma casa