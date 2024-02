BBB 24: Fernanda vence Prova de Líder e garante mais uma semana no reality show

O ‘BBB 24′ tem ficado cada vez mais afunilado, haja vista as eliminações semanais do programa. Na Prova do Líder desta quinta-feira (1), Fernanda acabou vencendo e levou a melhor na dinâmica. Além da oportunidade de encaminhar um dos participantes à berlinda, a vencedora da noite também garantiu mais uma semana de sua estadia no reality show.

Em uma disputa decisiva, os participantes da atividade ficaram com os nervos à flor da pele. A diminuição de confinados tem mexido cada vez mais com os que restaram no jogo.

Como resultado da disputa, Fernanda acabou levando o título de Líder da semana por seu desempenho. A cada semana o jogo tem ficado cada vez mais decisivo, colocando os brothers em posições decisivas dentro da casa.

E aí, quem você acha que deverá ser o próximo emparedado e eliminado do programa?

Leia mais um artigo sobre o reality show:

Eliminação da semana

O BBB 23 contou com sua sexta eliminação, nesta terça-feira (30), resultando na saída de Luigi. O participante pipoca somou 7,29% dos votos do público para sua permanência Como foi o menos votado, teve de se despedir do reality.

O participante se encontrava na berlinda ao lado de outros três confinados no paredão quádruplo, que foram salvos e garantiram mais uma semana dentro do reality show.

Como de costume, o apresentador Tadeu Schmidt trouxe à tona a jogada de cada um dos emparedados, tocou nos pontos da performance de cada um e anunciou a pessoa a deixar o reality.

Dentre os participantes na berlinda estavam Luigi, Isabelle, Alane e Juninho. Quem serão os próximos a enfrentar a berlinda?

Veja a porcentagem de cada um na eliminação desta semana:

Isabelle: 61,02%

Alane: 19,25%

Luigi: 7,29%

Juninho: 12,14%