BBB 24: Alane, Deniziane ou Bia? Quem está na mira da líder para o paredão

A líder Fernanda deve colocar Deniziane direto no paredão do BBB 24. Pelo menos, é o que a sister respondeu para Rodriguinho durante uma conversa no quarto do líder da casa: “Você acha que é a Deziane?”, questionou o pagodeiro.

Em seguida, a líder da semana no Big Brother Brasil respondeu: “Até então, mas muita coisa pode mudar na minha cabeça”.

Pitel também estava no quarto do líder e entrou na conversa. Aos aliados no reality show, a anônima falou em focar nos mais fortes: “Você não disse que a gente tem que atacar quem é forte. Quero ver se é forte mesmo”.

Rodriguinho tentou instigar Fernanda e Pitel e perguntou sobre Bia, dizendo que ela também está na “prateleira dos mais fortes” do BBB 24. Mas, a líder respondeu que a sister gosta de uma tela, deixando no ar que, até o momento, ela não é uma opção de voto para o próximo paredão.

Pitel também disse que Deniziane parece menos focada do que Bia: “O que aparenta para mim, pelo menos para mim, parece que Bia sempre procura a tela e com a certeza que a tela está nela…amor”.

Neste momento, Fernanda disse que Alane também faz o mesmo jogo que Bia: “A Alane também faz isso. Ela é um personagem em constante atuação. A lógica seria colocar a Alane, mas eu não tô querendo pegar ela para Cristo”.

Por fim, Rodriguinho constatou que a ideia neste momento é deixar Bia e Alane fora do próximo paredão do BBB 24 e Fernanda concordou: “É lógico”.

O último eliminado da temporada

BBB 24: Luigi é eliminado com 7,29% dos votos no sexto paredão do programa (Reprodução/TV Globo)

Luigi foi o eliminado do BBB 24 da última terça-feira (30). O brother não conquistou apenas 7,29% dos votos para ficar no reality da Globo e acabou se despedindo depois de ouvir um discurso sobre “virar a estrela do jogo”, dito por Tadeu Schmidt.

“A gente não pode esperar o momento perfeito para virar estrela dessa história, porque esse momento pode nunca chegar”, começou o apresentador do Big Brother Brasil.

