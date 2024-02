As joias de US$6 mil que Taylor Swift usou na Final de Conferência da NFL

Taylor Swift tornou-se uma das figuras centrais da NFL, depois que seu relacionamento amoroso com Travis Kelce, do Kansas City Chiefs, foi revelado.

Desde a temporada regular, a cantora tem estado presente em vários estádios do campeonato, tudo para deonstrar seu apoio ao seu atual parceiro.

As caras joias no duelo

A Final da Conferência AFC não foi exceção e ocorreu na casa dos Baltimore Ravens. A câmera de televisão a capturou em vários momentos do jogo, principalmente quando Kelce foi protagonista do encontro.

Inclusive, quando os Chiefs conseguiram a vitória, ele chegou ao campo para abraçá-lo, tornando aquele momento imortalizado, pois foi um beijo romântico.

Mas isso não foi o que mais chamou a atenção, já que Taylor usava uma joia exclusiva, com um valor que ultrapassa os US$6 mil.

De acordo com vários sites, Swift usava uma pulseira com as iniciais "TNT", o que foi interpretado como uma referência ao seu relacionamento, sendo as iniciais de "Taylor e Travis".

No entanto, esse acessório não foi o único captado pelas câmeras, já que ele também usava um anel com o número 87, o número que Kelce usa em sua camisa do Kansas.

Além disso, ele tinha um pingente com o logotipo dos Chiefs, itens que juntos têm um valor próximo de seis mil dólares.

Será uma odisseia

O Super Bowl LVIII será disputado em 11 de fevereiro, com um confronto entre Kansas e o San Francisco 49ers. No entanto, para Swift não será nada fácil estar lá.

E é que a cantora tem duas apresentações agendadas na cidade de Tóquio, como parte da sua turnê Eras. Essas datas estão programadas de 7 a 10 de fevereiro, então sua presença na disputa pelo título não está garantida.