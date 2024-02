Advogados de Harry pedem uma fortuna a tabloide britânico por espionagem telefônica

Um dos advogados do príncipe Harry solicitou na última segunda-feira a um juiz que ordene à editora do tabloide Daily Mirror pagar quase 2 milhões de libras esterlinas (2,5 milhões de dólares) por uma fração das taxas legais necessárias para provar que o Mirror Group Newspapers violou a privacidade do príncipe ao espionar seu telefone e usar meios ilegais para obter material exclusivo e de primeira mão dele.

No mês passado, o Duque de Sussex recebeu 140.000 libras esterlinas (178.000 dólares) em danos e prejuízos depois que o juiz determinou que essas atividades eram "generalizadas e habituais" nos jornais da marca Mirror e que os executivos das publicações encobriam isso.

Essa compensação foi apenas uma fração do que Harry e sua equipe legal buscavam, mas ainda assim representou uma grande vitória contra a mídia britânica, que se tornou um fardo para a família real e, especialmente, para o próprio príncipe Harry, que se tornou o primeiro membro de alto escalão da família real a testemunhar em um tribunal em mais de um século.

O que aconteceu com os advogados do príncipe Harry?

A audiência desta segunda-feira foi sobre honorários legais de um processo que envolveu Enrique como um dos quatro demandantes, incluindo dois membros do famoso e longo drama britânico ‘Coronation Street’, onde acusaram o Mirror de interceptar seus telefones e contratar investigadores privados para coletar informações ilegalmente sobre suas vidas.

O juiz determinou que a privacidade dos quatro demandantes foi violada, mas rejeitou os casos apresentados pela atriz Nikki Sanderson e Fiona Wightman, ex-esposa do comediante Paul Whitehouse, porque foram apresentados tarde demais. Ao ator Michael Turner, foi concedido 31.000 libras esterlinas (39.000 dólares).

Diante disso, o advogado David Sherborne argumentou que o caso foi "esmagadoramente bem-sucedido" e que seus clientes deveriam receber um reembolso das taxas legais, pois o Mirror "apresentou um caso fundamentalmente desonesto".

Por sua vez, o advogado Roger Mallalieu, do Grupo Mirror, argumentou que eles só deveriam pagar honorários advocatícios pelas partes das reivindicações que perderam. Ele afirmou que Sanderson e Wightman deveriam pagar os custos da MGN por perderem seus casos. Ele argumentou que Turner só deveria receber os custos até o ponto em que o Mirror oferecesse um acordo que excedesse o que lhe foi concedido no julgamento, e que ele deveria pagar seus custos além disso.

O juiz Timothy Fancourt, encarregado do processo legal, afirmou que se pronunciaria em uma data posterior. Por outro lado, é provável que Harry também retorne ao tribunal no próximo ano, em processos semelhantes contra as editoras The Sun e Daily Mail por acusações de espionagem ilegal.