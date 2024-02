A surpreendente declaração de Britney Spears sobre a nova música de Justin Timberlake

O retorno de Justin Timberlake ao mundo da música foi ofuscado por um forte setor de fãs de Britney Spears, que o criticaram pelas delicadas confissões feitas pela princesa do pop em seu recente livro intitulado ‘The Woman in Me’.

As páginas do livro de Britney revelam episódios delicados que ela atravessou durante seu relacionamento com o então integrante da banda NSYNC.

Diante da estreia musical de ‘Selfish’, de Justin Timberlake, Britney publicou em sua conta do Instagram um pedido de desculpas público para seu ex, pelo que foi revelado em seu livro, surpreendendo a todos com esse comportamento.

O livro de memórias de Spears, 'The Woman in Me', será lançado em 24 de outubro ARQUIVO- Britney Spears e Justin Timberlake chegam ao 28º American Music Awards anual em Los Angeles em 2001 (Mark J. Terrill/AP)

De acordo com a revista Quien, ela fez isso através de uma postagem na qual aparece um vídeo de Justin no programa de Jimmy Fallon cantando músicas de Britney com instrumentos de brinquedo. A publicação, como era de se esperar, foi excluída poucas horas depois de ser publicada.

"Quero pedir desculpas por algumas das coisas que escrevi no meu livro. Se ofendi alguém que realmente me importa, sinto muito profundamente. Também queria dizer que estou apaixonada pela nova música do Justin Timberlake 'Selfish'. É tão boa e como é que toda vez que vejo o Justin e o Jimmy juntos eu rio tanto? Ps: 'Sanctified' é... incrível", escreveu a cantora e atriz de 42 anos.

Britney fez declarações delicadas em seu livro sobre Justin Timberlake. Uma das mais impactantes foi que o cantor a obrigou a fazer um aborto porque ambos eram muito jovens para ter um filho. Além disso, ela confessou que JT a traiu várias vezes com outras personalidades de Hollywood.