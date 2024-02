A cirurgia que Brad Pitt teria feito no rosto, foi para melhor ou pior?

Brad Pitt Getty Images (Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images)

Não há dúvida de que Brad Pitt é um ícone da moda e da beleza. Considerado um dos homens mais sexy do planeta, muitos iniciaram uma corrida para descobrir o que faz o ator americano e vencedor do Oscar parecer excelente aos 60 anos.

O médico Jonny Betteridge afirmou que o protagonista de ‘Clube da Luta’ passou por um lifting facial e seus argumentos foram registrados em um vídeo.

Brad Pitt Getty Images (Gregg DeGuire/Getty Images for Turner)

O Dr. Jonny voltou para o ano de 2020, mostrando uma imagem do vencedor do Prêmio da Academia durante o tapete vermelho da cerimônia.

"Este era ele há quatro anos em 2020, e você pode ver que ele apresenta os sinais normais do envelhecimento: linhas estáticas profundas, perda de volume na área dos olhos e metade do rosto, e um pouco de flacidez na parte inferior do rosto", afirmou.

Comparação atual

Brad Pitt Getty Images (Christopher Polk/NBC/NBC via Getty Images)

No entanto, uma comparação com uma imagem recente de Pitt no torneio de tênis de Wimbledon em julho de 2023 revelou uma diferença drástica em relação aos sinais anteriores de envelhecimento, mostrando sua aparência indiscutivelmente melhor. “Olha a mudança em seu rosto e como ele parece mais jovem”, exclamou.

O especialista enfatizou a apreciação que se faz do rosto de Pitt quando ele está de perfil. "Você pode ver que a mudança no contorno inferior do rosto é realmente impressionante e você pode ver que está relacionada a um lifting facial ao encontrar essa cicatriz", explicou.

Para o título do vídeo midiático, a cirurgia à qual Pitt se submeteu pode estar em torno de US$ 127 mil. Além disso, inclui três meses de recuperação no processo cirúrgico.