Uma visão crítica de ‘Pobres Criaturas’ e a autodescoberta em um deleite visual apoteótico

Ver a Bella Baxter, pobre esposa suicida, grávida, com o cérebro de seu bebê, devorando tudo (homens, comida, lugares e danças em sua grotesca e fantástica torpeza) é o melhor espetáculo do ano.

Uma fábula vitoriana e fantasiosa que incomoda as crenças do espectador, seu senso de ética e moral, tanto quanto ela incomoda os homens que tentam possuí-la, já que ela carece de regras morais e subverte até quebrar fisicamente e mentalmente aqueles que tentam detê-la.

"Você libertou um monstro para o mundo", diz uma das pobres 'vítimas' interpretadas por um Mark Ruffalo hilário e infantil, ao seu criador, um cientista que parte das premissas de Frankenstein para reinventar essa mulher que aos poucos vai adquirindo sentido de si mesma no meio de 'Perripollos' e outras invenções hilárias e horripilantes desse cientista que brinca de ser o dono de seu universo.

Um 'monstro' que, aliás, não é novo na ficção científica, mas um arquétipo que se transforma a partir de múltiplas referências para se tornar um personagem único.

Os homens que morrem por elas (e aí até cabem referências atuais, como o robô de ‘Her’ que tanto fez Joaquin Phoenix sofrer), o fazem porque não podem possuí-las. Mas, ao contrário de sua contraparte caribenha, que vai para o céu sem saber nada do mundo, com os lençóis de sua cunhada, Bella descobre - polêmica e controversamente - na prostituição e no sexo uma forma de libertação. Uma forma que choca os espectadores. De maneira explícita. Sem rodeios.

Claro, numa sociedade como a atual e onde sim, admitamos, existem tantas problematizações em torno do sexo (por exemplo, os centennials são menos sexuais que seus predecessores), Bella se mostra crua, até chocante em alguns aspectos. Como a prostituição e seus traços de classe e raça são exercidos em seu contexto é algo que para muitos é opressivo e até romantizado, e por isso questionável.

No entanto, é sem dúvida interessante ver como uma profissão que naquela época (e até mesmo atualmente) é considerada "o mais baixo que uma mulher pode fazer", como o personagem de Mark Ruffalo diz, se torna um veículo de libertação no caso dela. Um veículo de escape secreto até mesmo para o desejo dos homens e das mulheres, que mesmo com todas as imagens atuais e a apenas um clique de distância, devem se esconder, porque o pessoal é político e isso certamente se aplica a este filme.

Claro, para os homens que nos últimos anos são ‘anti-progresso’, o filme vai ser como morder um limão com sal assim que acordarem. Porque Bella não economiza nada ao deixar um passado opressivo. Para aqueles que querem submetê-la de alguma forma.

Ela não quer voltar ao que muitas mulheres foram durante séculos. Ela teve uma segunda chance, que muitas teriam desejado ter. E é chocante que, nos dias de hoje, haja mais mulheres de acordo com essa ideia, apesar de que a solidão e os gatos sejam o pior dos infernos, mas um paraíso absoluto depois de tantas opressões violentas e insensatas.

E através do sexo, ela vai se encontrando, mas também através da filosofia, do socialismo, de questionar todas as estruturas em sua consciência ou ingenuidade que a tornam tão "perigosa", como tantas mulheres ainda patologizadas (inclusive nas redes) pelo simples fato de serem.

Uma ambientação impecável

Por outro lado, o figurino é uma delícia. A ambientação dessa sociedade vitoriana fictícia e fantasiosa também é. Cada detalhe, cada elemento grotesco, cada contraste de cor e decoração tornam o filme uma obra de arte esquisita.

Branco e preto, como quando alguém não vê além, é o que predomina na fase “infantil” de Bella. E uma gama de cores vai gerando mais nuances e infinitas possibilidades e imagens à medida que esse cérebro de bebê se desenvolve em uma pessoa pensante e resistente. Lanthimos reforça o grotesco, o absurdo e o brilhante de seu roteiro através de um universo que constrói deliciosamente, com contrastes marcados, com delicadezas e vislumbres de modernidade.

Inclusive, o figurino da própria Bela, que também é visto como uma afirmação nas passarelas atuais, desde Margiela até Schiaparelli, combinado com elementos reveladores, mostra sua capacidade de transgressão e o dramatismo obstinado que Lanthimos já exibia em peças como 'A Favorita'.

“Pobres Criaturas”, eu diria dos homens, no final, que tentam subjugar e possuir alguém como Bella Baxter. Porque os cachorrinhos com corpo de galinha têm, no final, mais sentido de existência e um pouco mais de dignidade, assim como essa mulher com cérebro de bebê indomável, inafundável e que, como Forrest Gump em seu modo Lilith, devora o mundo com uma única mordida. Ou uma fruta no meio das pernas.