Taylor Swift poderia perder o Super Bowl de Travis Kelce? Ela conseguirá chegar a tempo?

A bem-sucedida cantora Taylor Swift está no centro das atenções, não apenas por sua música, mas também por seu relacionamento com o tight end do Kansas City Chiefs, Travis Kelce. Após testemunhar a vitória de Kelce e sua equipe sobre o Baltimore Ravens, Taylor Swift pode enfrentar um dilema logístico.

A vitória que lhes garantiu um lugar no Super Bowl pode fazer com que Swift perca o importante evento esportivo. Swift tem apoiado Kelce das arquibancadas durante toda a temporada, mas agora enfrenta a possibilidade de perder o Super Bowl devido aos seus compromissos internacionais.

Incerteza de chegada

A turnê “The Eras Tour”, que percorre seus 17 anos de carreira ao longo de 10 álbuns, levará a cantora a 85 concertos em cidades ao redor do mundo até o final de novembro. Em fevereiro próximo, Taylor Swift iniciará sua parte internacional da turnê em Tóquio, seguida por shows em Melbourne, Sydney e Singapura.

A última parada desta etapa será no Tokyo Dome, e embora isso não impeça sua presença no Super Bowl em Las Vegas, complica a logística. A diferença de 17 horas entre o Japão e a costa oeste dos Estados Unidos apresenta um desafio.

O concerto de Swift em Tóquio está programado para começar às seis da tarde e, com uma duração de aproximadamente três horas e meia, terminaria por volta das dez e meia da noite, hora local. A cantora teria que sair do estádio, ir para o aeroporto e voar por cerca de 11 horas para chegar a Las Vegas.

Saída e viagem rápidas

Embora Swift utilize seu avião particular, a complexidade dos horários e a diferença de fuso horário podem afetar sua chegada a tempo para o Super Bowl. O Super Bowl entre os Kansas City Chiefs e os San Francisco 49 está programado para o dia 11 de fevereiro no estádio Allegiant em Las Vegas às 15h30, horário do Pacífico.

Apesar dos desafios logísticos, os fãs e a imprensa estão atentos à possibilidade de Taylor Swift, uma apaixonada seguidora de Kelce, conseguir estar presente neste emocionante evento esportivo.