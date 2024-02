Piqué e Clara Chía já podem ficar com Milan e Sasha? Shakira abre caminho para uma nova dinâmica familiar Shakira pode retirar algumas restrições sobre seus filhos e Piqué (Instagram: @shakira / @3gerardpique)

A separação de Shakira e Gerard Piqué tem sido uma das mais polêmicas no mundo do entretenimento, tanto que, dois anos após a ruptura, continua sendo assunto nas redes sociais e nos portais e revistas de todo o mundo.

A vida para ambos famosos mudou e a relação como pais de Milan e Sasha teve seus momentos difíceis, chegando ao ponto de proibições de ambas as partes em relação à criação das crianças.

Apesar das adversidades, que passam pela infidelidade de Piqué, a crítica em forma de músicas feita por Shakira, a traição familiar, a presença de Clara Chía e até a mudança para Miami, o ex-jogador de futebol e a colombiana concordaram em uma única coisa: proteger seus pequenos.

Shakira incluiu uma cláusula no acordo de custódia de seus filhos para evitar que a Clara Chía se aproximasse deles, obrigando-a a deixar o luxuoso apartamento que compartilha com o fundador da ‘Kings League’ quando Milan e Sasha visitam seu pai em Barcelona.

Esta decisão foi aceita por Piqué, que tem cumprido em manter seus filhos longe de seu relacionamento com Clara Chía.

Curou o coração?

Reza um provérbio que “o tempo cura tudo” e parece que o coração da colombiana começou a se curar das feridas profundas que o blaugrana deixou.

De acordo com El Nacional de Catalunha, nos últimos meses, houve uma aproximação entre a intérprete de 'Waka Waka' e Gerard Piqué, mas não com a intenção de uma reconciliação romântica, mas sim com o objetivo de manter uma relação saudável em benefício de seus dois filhos.

O ex-casal dispensou intermediários legais e agora se comunica diretamente quando se trata de assuntos relacionados a Milan e Sasha.

Shakira flexibiliza restrições

Além disso, destaca-se que Shakira flexibilizou algumas restrições impostas, permitindo que Clara Chía compartilhe um pouco mais com seus filhos, mudando a dinâmica tensa que existia entre eles para uma mais harmoniosa.

O jornal relata que, para surpresa de todos, da última vez que Milan e Sasha compartilharam momentos com seu pai, "também estavam na companhia de Clara Chía, criando assim uma experiência única como família. Este encontro representa um marco, pois é a primeira vez que os quatro passam tempo juntos dessa maneira".

Assegura que o terrível episódio de assédio que as crianças viveram em Miami e que preocupou não só Shakira, que decidiu reforçar a segurança, mas obviamente Piqué e a própria Clara Chía, se tornou o ponto de honra para levar em paz a relação pelos filhos.

O incidente, destaca o meio catalão, desempenhou um papel crucial nessa mudança da ex-casal. “Agora, a prioridade principal é garantir um ambiente seguro e harmonioso para seus filhos, deixando para trás as tensões do passado e abrindo um novo capítulo em sua dinâmica familiar”.