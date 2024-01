O Rei Charles continua no hospital e pode ser ativada a ‘Lei de Regência’. Do que se trata isso?

ARQUIVO - O rei Charles III da Grã-Bretanha participa de uma cerimônia no Arco do Triunfo em Paris, quarta-feira, 20 de setembro de 2023. O rei Charles III recebeu alta de um hospital privado em Londres em 29 de janeiro de 2024 Arquivo (Yoan Valat/AP)

O Rei Charles III, atual monarca do Reino Unido, está em processo de recuperação depois de ter sido internado na clínica privada de Londres para receber tratamento relacionado à próstata aumentada. Embora a condição do Rei seja benigna, sua internação gerou especulações sobre a possível ativação da ‘Lei de Regência’.

A notícia sobre a condição do Rei foi tornada pública no início do mês e, desde então, ele tem recebido cuidados médicos enquanto a Rainha Camila o tem acompanhado durante sua hospitalização. Apesar dos relatos de que o Rei está bem e ansioso para retomar suas obrigações reais, a questão da ‘Lei de Regência’ tem capturado a atenção do público.

Tudo que você precisa saber sobre o Rei Charles III e a 'Lei de Regência'

A 'Lei de Regência' de 1937 estabelece um procedimento legal para determinar a incapacidade do soberano devido a problemas de saúde, sejam eles mentais ou físicos. No caso de o Rei Charles III não poder desempenhar suas funções reais devido a uma doença prolongada, a 'Lei de Regência' entraria em ação.

A lei estabelece que as funções reais serão transferidas para o próximo na linha de sucessão, neste caso, o príncipe William, o Príncipe de Gales. A declaração de incapacidade deve ser respaldada por provas médicas e ser assinada por pelo menos três pessoas designadas, como o cônjuge do soberano, o Lord Chanceler e outros funcionários relevantes.

Se a 'Lei da Regência' for ativada, o príncipe William assumiria temporariamente as responsabilidades reais até que o Rei se recupere completamente. Durante esse período, o príncipe William prestaria os juramentos necessários e estaria autorizado a realizar as funções reais.

O futuro da família real em perigo

É importante destacar que a condição atual do Rei parece ser benigna e não foi mencionada a necessidade de ativar a 'Lei de Regência' neste momento. Embora o Rei Charles III tenha expressado seu desejo de voltar ao trabalho, a saúde da família real tem estado no centro das atenções recentemente.

Com a Princesa de Gales se recuperando de uma cirurgia abdominal e a Duquesa de York enfrentando problemas de saúde relacionados ao câncer, muitos já começaram a falar sobre essa lei e como é possível que o reinado de Charles III acabe sendo muito mais curto do que o de sua mãe.