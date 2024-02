O que vem depois de ‘Griselda’? O novo trabalho de Sofía Vergara a levará a uma das maiores franquias de Hollywood

Após o sucesso de “Griselda” desde o primeiro dia na Netflix, Sofia Vergara está pronta para o renascimento de sua carreira e agora surpreendeu a todos com sua participação em uma das sequências mais esperadas do ano: “Meu Malvado Favorito 4″.

O filme, que será lançado nos cinemas em 3 de julho de 2024, continua a popular franquia animada, que segue o supervilão reformado Gru (Steve Carrell) tentando fazer o bem e encontrar uma família enquanto o faz. Kristen Wiig, Miranda Cosgrove, Steve Coogan, Chris Renaud, Dana Gaier e Pierre Coffin também retornam para a quarta parte.

"Meu Malvado Favorito 4" apresenta novos personagens com as vozes de Will Ferrell, Joey King, Sofia Vergara, Stephen Colbert, Chloe Fineman e Madison Polan. Ferrell dá voz ao novo némesis de Gru, Maxime Le Mal, enquanto Vergara interpreta Valentina, a namorada femme fatale de Maxime.

Filmes do ano e Sofia Vergara

O primeiro filme apresentou Gru adotando três filhas, enquanto na segunda parte, Gru encontrou o amor com Lucy Wilde (dublada por Wiig). "Meu Malvado Favorito 3" teve uma revelação surpreendente com a aparição do irmão gêmeo perdido de Gru, Dru (também dublado por Steve Carrell). No quarto filme, Gru e Lucy dão as boas-vindas a uma nova adição à família: seu filho, Gru Jr.

Em 2017, “Meu Malvado Favorito 3″ foi um grande sucesso de bilheteria, ultrapassando a marca de um bilhão de dólares em todo o mundo e superando a série “Shrek” como a franquia de filmes animados com maior arrecadação. Parte do sucesso da franquia provavelmente pode ser atribuída aos seus personagens mais icônicos e memoráveis, os Minions amarelos que falam minionese. Esses adoráveis Minions servem como “companheiros” do Gru, mas, de acordo com a demanda, desde então eles têm estrelado seus próprios filmes derivados, “Minions” e “Minions: A Ascensão de Gru”.

“Na superfície, os desenhos animados de ‘Meu Malvado Favorito’ parecem ser paródias da franquia James Bond, mas por trás dessa aparência elegante e paródia, na verdade são afirmações centradas em marshmallows de bons valores familiares à moda antiga”, escreveu Peter Debruge em sua crítica de “Meu Malvado Favorito 3″ para a Variety.