O emocionante filme na Netflix que é inspirado em uma história real devastadora

As produções internacionais da Netflix têm mostrado muito sucesso nos últimos meses. Filmes como o chileno “El Conde” ou o filme coreano “Bailarina” têm provado que podem se manter entre as tendências.

Emocionante filme baseado em fatos

E esse é o caso de um novo filme que está arrasando com seu sucesso na Netflix, trata-se de ‘Amor Esquecido’, uma produção de origem polonesa e que é a adaptação de um famoso romance do autor Tadeusz Dolega-Mostowicz.

‘Amor Esquecido’ centra-se na história do professor Rafa Wilczur, um médico cirurgião que trabalha numa clínica conhecida e, devido a uma série de problemas inesperados, perde a sua família e toda a sua memória.

A partir desse momento, ele viaja por toda a Polônia e encontra seu lugar na pequena cidade de Radoliszki. Apesar de não se lembrar de seu passado como médico, ele ajuda os habitantes do local e é aclamado como Znachor por suas grandes habilidades com a medicina.

A adaptação da Netflix de ‘Amor Esquecido’ é baseada no romance polonês de Znachor de Tadeusz Dołęga-Mostowicz e conta com a grande atuação de Leszek Lichota no papel principal. É a terceira adaptação para a tela grande do romance de Dołęga-Mostowicz; as anteriores foram lançadas em 1937 e 1981.

Baseado no romance polonês “Znachor”

Amor Esquecido’ é uma história que comove pela sua humanidade. Rafal Wilczur, um respeitado professor de Cirurgia, vive momentos devastadores: primeiro, sua esposa o abandona e, depois, ele perde a memória após um violento ataque”, revela a sinopse oficial de ‘Amor Esquecido’ na Netflix.

É um filme com duração de 2 horas e 20 minutos e está disponível no catálogo da Netflix. O elenco é composto por Leszek Lichota, Maria Kowalska, Ignacy Liss, Anna Szymaczyk, Izabela Kuna, Mikoaj Grabowski, Mirosaw Haniszewski, Artur Barci, Magorzata Mikoajczak, Jarosaw Gruda, Henryk Niebudek e Adam Nawojczyk.