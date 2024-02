Knotfest volta a São Paulo com direito a duas apresentações do Slipknot

Slipknot será headliner nos dois dias do Knotfest 2024. (Reprodução / Instagram)

O Knotfest 2024 foi confirmado, já tem data marcada e ingressos em pré-venda. O anúncio da edição deste ano foi feito junto com o anúncio de que o Slipknot realizará uma turnê comemorativa pelos 25 anos do lançamento de seu primeiro álbum.

Após uma primeira edição no ano de 2022, o Knotfest volta a São Paulo depois de ter a edição de 2023 cancelada sem maiores informações divulgadas pelos organizadores do festival. Criado pelo próprio Spliknot, a edição de 2024, segunda realizada em solo brasileiro, contará com a banda como headliner dos dois dias de shows.

Com data marcada para os dias 19 e 20 de outubro, o festival promete lotar o Allianz Parque e entregar momentos de verdadeira nostalgia para os fãs do metal. Durante o evento, que ainda não teve a divulgação completa de seu line-up, o Slipknot fará duas apresentações diferentes, e inéditas, para os fãs brasileiros.

No dia 19, o show será uma celebração a trajetória do grupo e incluirá sucessos de seus 9 álbuns de estúdio. Já no dia 20, será a vez de celebrar o primeiro álbum da banda, que será executado na íntegra.

Vendas iniciadas

Apesar de ainda não ter anunciado as demais bandas que serão parte do line-up do Knotfest 2024, as vendas de ingressos para o festival já foram iniciadas na manhã desta quinta-feira, dia 01 de fevereiro.

No momento, os ingressos na modalidade “pré-venda” estão disponíveis por meio do site da Eventim, e tem valores que vão de R$245 reais (meia-entrada – cadeira superior), a R$1595 (meia-entrada – pacote VIP 2 – Maggot). A venda geral será iniciada no dia 2 de fevereiro, a partir das 10 horas da manhã.

A expectativa, é que o anúncio das demais bandas seja realizado no decorrer dos próximos dias.

