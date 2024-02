Florence Pugh revela como foi o vergonhoso acidente enquanto gravava uma cena sexual de Oppenheimer

O prêmio do Oscar 2024 está por vir. Oppenheimer, com uma atuação brilhante no Globo de Ouro, é considerado um dos favoritos para o prêmio máximo da indústria cinematográfica. E Florence Pugh é uma das responsáveis pelo sucesso deste filme nas bilheterias e na opinião da crítica especializada.

A atriz britânica de 28 anos interpretou o papel de Jean Tatlock, amante de Robert Oppenheimer (Cillian Murphy), e uma das muitas cenas explícitas do filme a mostrou completamente nua.

O que ninguém sabe é que em uma dessas cenas ocorreu um vergonhoso acidente que todo o elenco contou com muito bom humor, em um painel recente onde foram discutidos detalhes das filmagens do filme, de acordo com a resenha do Infobae.

Florence Pugh e Cillian Murphy estavam gravando uma cena sexual, completamente nus, e a câmera quebrou. Então, o diretor e sua equipe de produção pediram aos atores que ficassem sem roupa enquanto consertavam o equipamento.

Ambos ficaram abraçados para cobrir suas partes íntimas e Florence conta que, naquele momento, decidiu olhar fixamente para o conserto da câmera e fazer perguntas ao técnico para aprender sobre os dispositivos de gravação.

"Não foi o momento ideal. Bem, este é o meu momento de aprender. 'Diga-me, o que há de errado com esta câmera?' Todos têm os seus momentos. Eu estava tipo: 'O que está acontecendo com o obturador aqui, colega?'"

Quem respondeu todas essas perguntas foi o próprio diretor, Christopher Nolan, que a escolheu para mantê-la no papel.