Esta é a explicação de por que os sobreviventes de ‘A Sociedade da Neve’ urinavam preto

A Sociedade da Neve é o filme em espanhol mais assistido na Netflix no início de 2024. Dirigido por Juan Antonio Bayona, é um filme baseado em fatos reais que conta o acidente do voo 571 da Força Aérea Uruguaia, ocorrido em 13 de outubro de 1972 na Cordilheira dos Andes, e como 16 dos 45 passageiros sobreviveram, enfrentando condições extremas por 72 dias em um ambiente inóspito com temperaturas abaixo de zero.

O filme tem duas indicações ao Prêmio Oscar 2024: Melhor Filme Estrangeiro e Melhor Maquiagem e Penteado. Em 2023, ganhou dois prêmios do Cinema Europeu EFA e dois prêmios Feroz.

Uma das condições extremas que tiveram que enfrentar para sobreviver foi comer os cadáveres de seus próprios companheiros falecidos.

A Sociedade da Neve Netflix, 2024 (Quim Vives) (Quim Vives/Netflix © 2024)

O jornal ‘Efe’ relatou que o uruguaio Eduardo Strauch, um dos sobreviventes, disse que dos três filmes que foram feitos sobre essa história (há dois anteriores de 1976 e 1993), o de Juan Bayona, baseado no livro de Pablo Vierci, é o que mais se aproxima da realidade.

"Esta é a que eu gosto absolutamente. Esta é a história contada como sempre esperei que fosse contada, no final caiu nas mãos deste maravilhoso Bayona e é contada como sempre deveria ter sido contada, como a história real", expressou Strauch.

Deterioração e sintomas na montanha

Durante 72 dias na montanha do Vale das Lágrimas, as peles dos passageiros que sobreviveram ao impacto do avião começaram a rachar devido à desidratação, já que só ingeriam líquidos através da neve e se alimentavam da carne dos cadáveres, além de ficarem desnutridos.

Um personagem em particular, Numa Turcatti, estudante de direito, de 24 anos, foi piorando aos poucos até ser o último a falecer. Ele começou a urinar com cor negra, mas o que significa esse sintoma, do que ele é sinal?

Numa Turcatti Instagram de San José Ahora

José Miguel Robles Romero, professor e doutor da Faculdade de Enfermagem da Universidade de Huelva, explicou em um artigo publicado em The Conversation que a urina de cor escura é um sintoma alarmante e pode ter vários diagnósticos.

Normalmente, a urina é de cor amarelo claro, uma vez que é composta por 95% de água, sendo o restante composto por sais e ureia. O Dr. Robles explicou que se a urina escurecer, pode ser devido a várias patologias, que serão explicadas a seguir:

- Desidratação extrema: a urina pode escurecer devido à falta de água. Os sobreviventes apenas bebiam a que vinha da neve e isso não era suficiente.

- Rabdomiólise:"A rabdomiólise é uma ruptura generalizada do tecido muscular, causada por um traumatismo, esforço excessivo ou frio extremo", afirmou Robles, que detalhou que, por isso, a fratura libera uma proteína chamada mioglobina no sangue. Quando a concentração dessa substância está muito alta, começa a ser eliminada pela urina, o que faz com que ela fique escura.

-Melanúria: é a eliminação de melanina pela urina. A melanina é a substância responsável pela pigmentação da pele.

-Infecção urinária grave: quando há uma infecção grave no sistema renal, os resíduos que causam essa infecção são expelidos pela urina, dando-lhe uma cor marrom escuro.

-Colúria: ocorre devido à expulsão de bilirrubina devido à sua alta concentração no corpo, é um sinal de doença hepática, seja hepatite ou cirrose.