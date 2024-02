Demissões na Globo: Carol Dieckman não faz mais parte da emissora

Através de seu Instagram, a atriz Carol Dieckmann informou na manhã desta quinta-feira que não renovou contrato com a Rede Globo e deixa a emissora após mais de 30 anos.

“Não é que eu comecei na Globo… Foi a Globo que me começou. Eu não era atriz… Me tornei, ali dentro, na poeira de tantos talentos, com os melhores professores que alguém poderia desejar… Numa empresa que me nutriu com oportunidades e experiências incríveis, além de ter sido solo e alimento pra tantos projetos lindos que fizemos juntos, e que estão marcados nas nossas histórias…”, disse em sua postagem.

Carol falou dos vários personagens que interpretou durante todos esses anos. “Foram muitas… A que virava modelo, sem querer ser; a que dançava no rio a espera do primeiro amor; a que infernizava a academia; a que chegava na cidade pra viver um romance tórrido e aventureiro com fidel; a que queria ser modelo e atriz, mas não era; a que se apaixonava pelo namorado da mãe e ficava muito doente… e depois se curava; a doce e virgem passeadora de cachorros; a mãe nordestina que perdia sua filha, pra depois ser a filha encontrada pela mãe; a loira platinada e malvada da luxus; a surfista gente boa; a jornalista dividida entre o filho do motorista e o patrão do pai dele; a traficada pra Turquia e morta por uma seringada; a piriguete esquentada que gostava de dinheiro, mas se redimiu pelo filho; a moça vendida pelo pai numa aposta, mas que só queria viver seu amor com o mundo; a que entrou na novela no meio pra ser o par romântico do Dante; a que vendia hambúrguer na praça; e a advogata mais mais do pedaço, minha Lumi”.

“Levo comigo as memórias mais preciosas… Indizíveis… 11078 dias felizes! São milhões de emoções, entre lágrimas e sorrisos, minhas e do público, e que são a parte mais bonita desse turbilhão que eu vivi desde a primeira cena que eu fiz…”, declarou.

A demissão da atriz faz parte dos planos de revitalização anunciado no ano passado pela empresa, no qual praticamente todo o casting fixo foi demitido e passará a trabalhar por contrato por obra. Dezenas de atores, atrizes e diretores de longa data foram cortados desde que a empresa implementou o novo projeto.