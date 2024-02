Como é que Ryan Gosling e Eva Mendes se conheceram? Um dos casais mais sólidos de Hollywood

A relação entre Ryan Gosling e Eva Mendes tem sido tão discreta e enigmática que às vezes esquecemos que esses dois atores estão juntos há muito tempo, construindo uma família sólida. Sua história de amor, marcada por uma química incomparável, manteve o casal praticamente inseparável desde que se encontraram pela primeira vez. Antes de embarcarem em seu romance, ambos os atores já haviam consolidado carreiras bem-sucedidas no mundo do entretenimento.

A verdadeira gênese de seu encontro ainda é um mistério, pois, embora muitos acreditem que se conheceram no set do filme 'O Lugar Onde Tudo Termina', Eva Mendes revelou recentemente que seu primeiro encontro aconteceu anos antes de sua colaboração no cinema. Embora como eles se encontraram pela primeira vez permaneça nas sombras, os rumores sobre seu relacionamento começaram a circular durante as filmagens do filme em 2011.

Juntos há mais de 10 anos

O romantismo do casal ficou evidente quando foram vistos em um encontro na Disneyland, onde testemunhas afirmaram que irradiavam diversão e amor. Sua primeira vez no tapete vermelho como casal ocorreu em setembro de 2012, durante a estreia de ‘O Lugar Onde Tudo Termina’. O casal posou junto com os outros protagonistas, marcando o início de sua presença pública como casal.

Instagram (Agencias)

Apesar do seu amor, Gosling e Mendes têm mantido sua privacidade, desfilando separadamente nos tapetes vermelhos durante a maior parte do relacionamento. Embora o casal tenha comparecido a eventos e estreias juntos, as fotografias oficiais deles como casal têm sido escassas.

Um dos casais mais sólidos de Hollywood Agencias (Agencias)

A relação evoluiu para uma seriedade inegável, e Gosling expressou abertamente que considera Eva Mendes como a ‘mulher perfeita’. Em uma entrevista, o ator canadense afirmou: “Eu sei que estou com a pessoa com quem estou destinado a estar. O que eu procuro é que seja Eva Mendes, não há mais nada que esteja procurando”. Essa declaração deixa claro que a mística e romântica história de amor entre Ryan Gosling e Eva Mendes continua florescendo na discrição de sua cumplicidade única.