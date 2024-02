A evolução de Kylie Jenner nos últimos anos: de maquiagem pesada a looks mais naturais

A empresária e influenciadora, Kylie Jenner, passou por uma transformação física notável ao longo dos anos, marcando sua jornada desde a adolescência até a vida adulta. A metamorfose de Jenner tem sido evidente em seu corpo e rosto, capturando a atenção do mundo enquanto ela evoluía por meio de diversos procedimentos estéticos.

Aos 17 anos, Jenner se apresentou ao público de uma maneira completamente diferente do que havia sido visto anteriormente.

Ao longo dos anos

Apesar de suas afirmações iniciais de que as mudanças eram naturais e parte de seu desenvolvimento pessoal, foi revelado que a celebridade optou por procedimentos estéticos para alterar sua aparência. Inicialmente, Jenner defendeu suas transformações, atribuindo-as ao seu crescimento e experiências pessoais, chegando até a sugerir que sua gravidez tinha influenciado sua aparência, embora essas afirmações tenham sido recebidas com ceticismo.

Uma transformação progressiva

Com o tempo, Kylie Jenner abandonou a negação e começou a admitir abertamente ter se submetido a cirurgias estéticas. Ela confessou ter se sentido insegura, especialmente em relação aos seus lábios finos, o que a levou a fazer seu primeiro procedimento em 2014.

Em 2016, a transformação de Jenner continuou com ajustes no nariz, alcançando uma aparência mais pequena e refinada. Foi observado um levantamento nas sobrancelhas e mudanças na forma dos olhos, contribuindo para a criação de uma imagem facial mais estilizada.

A transformação foi notável

No entanto, as modificações não se limitaram ao rosto, pois seus quadris e seios também aumentaram de tamanho. A transformação de Kylie Jenner tem sido uma jornada estética que capturou a imaginação do público ao longo dos anos. Desde as primeiras mudanças em seus lábios até as modificações faciais e corporais mais recentes, sua história de transformação continua sendo um tema de interesse e discussão na esfera pública.

Um ícone da moda e da maquiagem

Apesar dessas incursões nas intervenções estéticas, em 2023 foi observada outra mudança notável em Kylie Jenner. Agora, em vez de usar looks carregados de maquiagem e de aparência perfeita, ela está optando por se mostrar mais natural, demonstrando que não é preciso muito para brilhar.