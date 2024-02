10 séries de comédia para maratonar na Netflix

Explorar o vasto catálogo da Netflix em busca da comédia perfeita pode ser uma tarefa esmagadora. A tela se enche de opções e, entre tantas séries, é fácil se perder na indecisão. Para tornar essa busca mais simples e oferecer uma diversidade de opções, compilamos uma lista das 10 melhores séries de comédia que você pode aproveitar atualmente na Netflix.

Quer sejas um amante ávido de risadas ou estejas apenas procurando uma boa dose de humor, esta seleção foi feita para satisfazer todos os gostos. Desde clássicos inesquecíveis até pérolas contemporâneas, estas séries prometem te levar a uma viagem cheia de risos e entretenimento. Então, relaxa, faça pipoca e prepare-se para mergulhar no mundo da comédia televisiva.

1. BoJack Horseman

Esta exclusiva da Netflix oferece uma visão única e sombria através da animação. BoJack Horseman, interpretado por Will Arnett, é um ex-ator dos anos 90 que vive entre a névoa do álcool e do autodesprezo. Embora pareça sombrio, a série equilibra magistralmente a seriedade com a bobagem, criando uma experiência única em seis temporadas.

2. Divisão Palermo

De Buenos Aires chega-nos esta refrescante comédia. Felipe Rozenfeld vê-se envolvido na Divisão Palermo, uma guarda urbana da polícia que busca melhorar sua imagem. O que começa como a resolução de crimes menores se transforma em um confronto contra o crime mais sério. Uma surpresa inesperada que vale a pena descobrir.

3. Master of None

Aziz Ansari interpreta Dev, um ator desempregado em Nova York, nesta série que explora a vida, o amor e os tacos. A terceira temporada toma um rumo fascinante ao focar em sua parceira e co-roteirista Lena Waithe.

4. The Good Place

Kristen Bell protagoniza esta comédia celestial onde até mesmo os anjos e demônios cometem erros. Com reviravoltas surpreendentes e personagens excêntricos, esta série oferece risadas e reflexões sobre a moralidade.

5. Amor

Uma comédia dramática criada por Judd Apatow que segue duas pessoas desorientadas no amor. As hilárias desventuras de Mickey e Gus exploram as complexidades dos relacionamentos.

6. Arrested Development

Embora a última temporada possa ser discutível, as quatro primeiras são sublimes. Os Bluth, uma família disfuncional, protagonizam essa série com um roteiro engenhoso e atuações destacadas.

7. Sex Education

À medida que aguardamos a quarta e última temporada em setembro, Sex Education continua sendo uma opção perfeita para colocar-se em dia. Essa comédia dramática britânica aborda, com humor negro e cenas gráficas de sexo, a vida sexual de um grupo de adolescentes. No entanto, a série vai além do superficial, oferecendo personagens complexos e relacionamentos maravilhosamente matizados.

8. Brooklyn Nine-Nine

Esta sitcom é uma surpresa que você não sabia que precisava. Com o carismático Andy Samberg como o detetive Jake Peralta, a comédia policial não se concentra apenas nele, mas cada personagem na delegacia contribui com sua dose de charme e humor hilariante. Não perca os episódios do Halloween Heist, verdadeiras joias dentro da série.

9. Seinfeld

Considerada a comédia definitiva dos anos 90, Seinfeld acompanha a vida de um grupo de amigos nova-iorquinos que analisam, de maneira imaginativa e absurda, as trivialidades do mundo moderno. Sem recorrer a piadas fáceis ou sentimentalismos baratos, cada episódio, com pouco mais de 20 minutos, é uma joia por si só.

10. The Office

The Office, um brilhante remake da série britânica homônima, conseguiu se destacar como uma das poucas adaptações que supera o original. Com Steve Carell liderando as primeiras temporadas como o inesquecível chefe, Michael Scott, a série nos mergulha no ambiente mundano, mas hilário, de um escritório de vendas de papel.

Estas são apenas algumas das joias cômicas que a Netflix tem para oferecer. Desde animação até dramas cômicos, esta lista tem algo para todos os amantes do humor. Então, por que não mergulhar no mundo das risadas com essas incríveis séries?