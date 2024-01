Trabalho impressionante! É assim que Sofía Vergara se transforma em Griselda Blanco

‘Griselda’ arrasa no Netflix e cada vez mais pessoas estão buscando na internet sobre a verdadeira história de Griselda Blanco, conhecida como a ‘narcomadrinha’, fundadora de um dos cartéis de drogas mais poderosos da história de Miami (EUA) nos anos 70 e 80.

Griselda Blanco nasceu em Cartagena de Indias em 1943 e teve muitos apelidos, entre eles 'a viúva negra', por supostamente matar dois de seus maridos durante as duas décadas em que esteve no comando do negócio das drogas, usando a violência como ferramenta para obter poder.

A série narra sua chegada a Miami nos anos 70, onde ela foge com seus três filhos para deixar para trás a violência e o mundo das drogas em que ela estava envolvida junto com seu marido.

Lá, até onde chega com 10 quilos de cocaína na mala para conseguir algum dinheiro e começar uma nova vida, acaba construindo um dos impérios mais lucrativos do narcotráfico e enche a cidade de cocaína graças às 'mulas', uma de suas invenções mais rentáveis.

Parecida?

A também colombiana, Sofía Vergara, chega à vida de Griselda Blanco através da Netflix. Um dos filhos da ‘viúva negra’ foi questionado se a atriz se parecia com sua mãe.

Michael Corleone Sepúlveda Blanco, o mais novo de seus quatro filhos, afirmou que Griselda Blanco realmente nasceu em Santa Marta e foi uma mulher que, em sua juventude, desfrutou de uma beleza incomparável. Ele disse isso em uma entrevista com a W Radio.

"Ouvi dizer que minha mãe não era muito bonita, mas isso é mentira", comentou Michael Corleone em uma conversa com a mídia colombiana e revelou que mostrará fotos inéditas de Griselda Blanco em seu livro "Minha mãe, a madrinha".

"Lá no bairro Antioquia, minha mãe era chamada de 'A boneca de porcelana'. Ela era uma mulher muito bonita quando jovem, muito linda, e por isso era muito admirada", lembrou então.

Vergara assegurou que uma das partes mais difíceis foi adaptar seu físico ao da narcotraficante, considerando Griselda como um personagem "cuja táticas impiedosas, mas engenhosas, permitiram-lhe governar um império de bilhões de dólares anos antes de muitos dos capos masculinos mais notórios que conhecemos", conforme relatado pela EFE.

Transformação

Na conta do Instagram da Netflix, foi publicado um vídeo mostrando a impressionante transformação de Vergara. São várias horas de maquiagem para que ela possa se tornar a personagem. Até mesmo ela mesma faz retoques.

Os detalhes mais importantes estão nas sobrancelhas, no cabelo e principalmente no nariz.