Sofía Vergara recebe elogios de Shakira por sua participação em ‘Griselda’

No último dia 25 de janeiro, a Netflix estreou uma nova série baseada no narcotráfico, protagonizada por Sofía Vergara, e também conta com a participação da famosa cantora colombiana, Karol G.

Esta produção reúne as mentes criativas de ‘Narcos’, aprofundando a história de Griselda Blanco, que foi uma das pioneiras dos cartéis de Medellín. Dirigido por Ingrid Escajeda, Doug Miro, Eric Newman, Carlo Bernard e Andrés Baiz, a produção se concentra em contar a história da conhecida ‘Madrinha da cocaína’.

Desta forma, além das reações que os espectadores divulgaram, alguns artistas também enviaram suas mensagens.

Entre eles, destaca-se Shakira, que enviou uma mensagem direta para Sofía Vergara através de seus stories do Instagram. A cantora compartilhou um vídeo em que se dirige diretamente à sua compatriota para expressar seu apoio. “Olá Sofía, parabéns por Griselda, estarei te assistindo nesta quinta-feira”, o que fez com que seus seguidores ficassem emocionados.

Karol G faz parte do elenco

A intérprete de 'Amargura', 'El Barco', '200 Copas', Carolina Giraldo (Karol G), também está presente nesta nova produção, interpretando 'Carla', uma das mulheres próximas da narcotraficante. Seu papel é caracterizado por ter sido usada como mula para transportar drogas para os Estados Unidos.

"É um grande papel porque há um desenvolvimento real do personagem. É um personagem que evolui", afirmou Karol G.

Por sua vez, o produtor Eric Newman disse que o personagem da artista em 'Griselda' não é baseado em uma pessoa real, mas representa as jovens que 'A madrinha da cocaína' usou para consolidar seu império de drogas em Miami.

A famosa também revelou que fez aulas de atuação antes do início das filmagens. “Quando você não é atriz, seu objetivo é fazer as coisas bem para que pareçam reais”, afirmou. “Com a atuação, você realmente se envolve com um personagem”.