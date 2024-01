Sofía Vergara foi apresentadora do Noticias Caracol há 24 anos, assim é como ela parecia

Sofía Vergara, nascida em Barranquilla, é a atriz colombiana que mais quebrou as barreiras da atuação e chegou aos Estados Unidos para interpretar papéis icônicos como o de Gloria Prichett em ‘Modern Family’. A atriz se desafiou a interpretar Griselda Blanco em uma série produzida por ela, na qual se propôs a fazer um novo personagem para sua lista, este lançamento trouxe Sofía de volta ao mundo midiático e lembraram os primeiros passos da atriz no mundo do entretenimento nos anos 2000 aproximadamente.

Um vídeo de arquivo do Noticias Caracol mostra a atriz apresentando a seção de entretenimento. Diva Jesurum, uma das figuras mais reconhecidas do entretenimento, revelou que teve a oportunidade de compartilhar o set com a atriz e que ela sempre estava acompanhada por um grande número de seguranças que a protegiam.

A experiência atuando com Karol G

Recentemente, Sofia Vergara e o diretor Andrés Baiz discutiram em uma entrevista, compartilhada nas redes do clube de fãs de 'La Bichota', sobre o desempenho de Karol G na trama. Muitos estão ansiosos para ver sua estreia como atriz, especialmente ao trabalhar ao lado de uma das atrizes mais destacadas da Colômbia.

