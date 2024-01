Sofía Vergara e Messi em festa? Tudo o que sabemos sobre o encontro entre ambas as estrelas

A cidade de Miami se tornou o cenário de um encontro inesperado e emocionante entre dois gigantes da indústria do entretenimento e do esporte: Sofía Vergara e Lionel Messi. A atriz colombiana, em plena promoção mundial de sua série “Griselda”, fez uma parada na cidade mágica, onde as tradições latinas se misturam harmoniosamente com as americanas.

Em uma boate em Miami, Sofía Vergara se encontrou com as estrelas do futebol mundial e as atuais figuras do Inter Miami, que, após um encontro em El Salvador, decidiram aproveitar uma noite de festa. A música variada, desde merengue até salsa, criou o ambiente perfeito para que La Toti se juntasse à festa.

Festa com família e amigos

Sofia acabou compartilhando a pista de dança com amigos e colegas de festa, incluindo Antonela Roccuzzo. O astro Lionel Messi, recém-chegado de El Salvador, também se juntou à celebração, mostrando seu bom humor e profissionalismo. Embora as imagens tenham capturado os outros brindando com taças de vinho e drinques, Messi optou por um copo de água, destacando seu compromisso com o esporte.

A surpresa chegou quando Sofía Vergara compartilhou em suas redes sociais uma foto que documentava este encontro grandioso. Na imagem, Messi e Roccuzzo estavam desfrutando da noite junto com Luis Suárez, Jordi Alba e Sergio Busquets, ex-companheiros do astro argentino no Barcelona.

Sofía não perdeu a oportunidade de imortalizar o momento, posando ao lado do melhor jogador do mundo. A noite ocorreu no famoso Papi Steak em Miami Beach, conhecido por atrair celebridades e influenciadores com sua seleção requintada de pratos à base de carne e combinações gourmet com vinho.

Miami e suas estrelas

Embora Messi e Roccuzzo não tenham compartilhado fotos em suas redes sociais, Sofía Vergara não hesitou em compartilhar o divertido postal, provocando surpresa e admiração de seus seguidores. A reunião dessas personalidades latinas em Miami causou alvoroço nas redes sociais, onde os fãs expressaram sua emoção e surpresa por esse encontro inesperado.

Comentários como “Sofía e Leo em Miami, um sonho realizado!” e “Esta foto é uma relíquia” inundaram a seção de comentários, refletindo o fascínio dos seguidores diante da união de dois mundos tão diferentes, mas igualmente impactantes.