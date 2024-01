Selena Gomez aparece de biquíni e oferece uma poderosa mensagem de aceitação “não sou perfeita, mas estou orgulhosa de quem sou”

Selena Gomez voltou a causar agitação nas redes sociais, mas desta vez por uma mensagem positiva de aceitação que compartilhou, pois admitiu que não vai recuperar a forma física que tinha aos 21 anos de idade e está tudo bem.

A também cantora ultimamente não tem desfrutado de boa popularidade nas redes sociais devido às coisas que tem compartilhado ultimamente, o que fez com que a rotulassem de se fazer de 'eterna vítima'.

No entanto, as últimas imagens compartilhadas por Selena Gomez em suas redes sociais fizeram com que o ódio em relação a ela diminuísse um pouco, devido à poderosa mensagem de aceitação que ela compartilhou.

Selena Gomez aceita como está seu corpo atualmente

Foi através das stories do Instagram que Selena Gomez publicou duas fotografias dela de biquíni, a primeira é de 2013, quando ela tinha 21 anos e estava magra, enquanto a outra foi tirada há alguns meses.

Na primeira imagem, ela escreveu: "Hoje percebi que nunca mais me verei assim...", e na segunda imagem ela adiciona: "Não sou perfeita, mas tenho orgulho de ser quem sou... às vezes esqueço que está tudo bem em ser eu mesma".

As mudanças físicas de Selena Gomez começaram depois de receber um transplante de rim e a subsequente quimioterapia que ela recebeu para tratar seu lúpus, o que alterou completamente seus hormônios e fez com que ela ganhasse um pouco mais de peso.

Selena Gomez vía Instagram Stories.



“Hoy me he dado cuenta de que nunca volveré a verme así... no soy perfecta, pero estoy orgullosa de ser quien soy... a veces olvido que está bien ser yo”. pic.twitter.com/5cmk7uWJKh — Selena Gomez News (@SELENAT0RSARMY) January 23, 2024

Levando em consideração seus problemas de saúde mental, foi difícil para ela se amar e se aceitar como é agora, mas felizmente ela conseguiu e quis compartilhar essa mensagem com seus seguidores.