Ryan Reynolds confirma o final das filmagens de Deadpool 3

Ryan Reynolds confirmou o fim das filmagens de Deadpool 3 com algumas fotos nas redes sociais.

O ator de 47 anos é o responsável por ter conseguido o retorno de Hugh Jackman ao seu papel de Wolverine, um dos icônicos personagens dos X-Men e da Marvel.

Deadpool 3 significará a incorporação dos dois personagens, e outros que apareçam no filme, ao Universo Cinematográfico da Marvel (MCU em inglês). Portanto, há muita importância no filme que chegará aos cinemas no meio de 2024.

“O traje esconde sangue. Também transpira... Mas hoje, com o invólucro do Deadpool, a maioria são lágrimas. Lágrimas gigantescas e eternas, agradecendo ao elenco e equipe do nosso filme que lutaram contra vento, chuva e greves. Obrigado a Hugh Jackman (por voltar) e obrigado à liderança incondicional de Shawn Levy (diretor)”, escreveu Ryan Reynolds em sua conta do Instagram.

O mesmo Hugh Jackman também acompanhou com sua mensagem no Instagram, que postou com um vídeo da transformação em Wolverine: "Que jornada! Eu amei cada minuto de fazer este filme. Bem... não o treinamento ou o peixe cozido no vapor e vegetais quatro vezes ao dia durante 6 meses, mas os outros 93,2%. Um agradecimento coletivo a todo o elenco e equipe. Todos vocês são incríveis! Se você está lendo isso e acha que estou falando de você, estou. Para dois dos meus melhores amigos, Ryan Reynolds e Shawn Levy, literalmente não poderia ter feito isso sem vocês.

Data de lançamento de Deadpool 3

Deadpool 3 é um dos grandes lançamentos para o cinema deste 2024. A produção cinematográfica chegará às telas no meio do ano, especificamente em 26 de julho. Faz parte da saga multiverso da Marvel Studios.